Aguas turquesas, arena blanca y cocoteros: la playa de Brasil que es el paraíso en la Tierra

Sao Miguel dos Milagres São Miguel dos Milagres queda en la Costa de los Corales.

Según Visit Brasil, la página oficial de promoción turística del país carioca, este mar de aguas tranquilas y cristalinas es ideal para hacer deportes acuáticos como el buceo o sumergirse en las piscinas naturales. También, se puede hacer kayak para acceder a una perspectiva diferente de la costa de Alagoas.

Para ver las piscinas naturales de São Miguel dos Milagres, los viajeros pueden contratar una excursión, que generalmente salee desde Praia do Toque, y te lleva hasta los arrecifes de coral. Aquí, se puede observar la colorida vida marina que habita estas aguas.

Los locales recomiendan estar atento a las condiciones meteorológicas a la hora de hacer actividades turísticas. Solo se puede hacer kayak cuando el mar está calmo. Además, lo ideal es que no haya llovido el día anterior, ya que solo así el agua estará cristalina.

playa brasil La mejor época para visitar estas playas es de septiembre a marzo, cuando hay menos lluvias y más sol.

Cómo llegar a destino

Quienes viajan desde Mendoza deberán hacer escala en São Paulo o Recife, en Brasil. Luego, deberán tomar un vuelo doméstico a Maceió, que es el aeropuerto más cercano al destino final del viaje. Una vez allí, se puede contratar un transfer, tomar un autobús o alquilar un auto para llegar hasta São Miguel dos Milagres.