Aguas turquesas, arena blanca y cocoteros: la playa de Brasil que es el paraíso en la Tierra

São Miguel dos Milagres se encuentra en la costa norte del estado de Alagoas, en el noreste de Brasil. Forma parte de la "Ruta Ecológica" de la Costa de los Corales, un destino con playas paradisíacas, aguas claras, y piscinas naturales, a unos 100 km de Maceió, la capital de Alagoas.
Vacaciones en Brasil: São Miguel dos Milagres
Una de las grandes ventajas de São Miguel dos Milagres es que es un destino poco explorado por el turismo, por lo que conserva el ambiente tranquilo de un pueblo de pescadores y sin grandes multitudes, en contraste con su vecina Maragogi, que es una zona llena de resorts todo incluido. Además, São Miguel es una región protegida por la legislación ambiental brasileña.
Según Visit Brasil, la página oficial de promoción turística del país carioca, este mar de aguas tranquilas y cristalinas es ideal para hacer deportes acuáticos como el buceo o sumergirse en las piscinas naturales. También, se puede hacer kayak para acceder a una perspectiva diferente de la costa de Alagoas.
Para ver las piscinas naturales de São Miguel dos Milagres, los viajeros pueden contratar una excursión, que generalmente salee desde Praia do Toque, y te lleva hasta los arrecifes de coral. Aquí, se puede observar la colorida vida marina que habita estas aguas.
Los locales recomiendan estar atento a las condiciones meteorológicas a la hora de hacer actividades turísticas. Solo se puede hacer kayak cuando el mar está calmo. Además, lo ideal es que no haya llovido el día anterior, ya que solo así el agua estará cristalina.
Cómo llegar a destino
Quienes viajan desde Mendoza deberán hacer escala en São Paulo o Recife, en Brasil. Luego, deberán tomar un vuelo doméstico a Maceió, que es el aeropuerto más cercano al destino final del viaje. Una vez allí, se puede contratar un transfer, tomar un autobús o alquilar un auto para llegar hasta São Miguel dos Milagres.