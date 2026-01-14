No es Reñaca ni Viña del Mar: el pueblo que tiene la playa más cercana a Mendoza

El atractivo principal radica en que, tras el cruce por el Paso Los Libertadores, el trayecto hasta sus playas es más corto en comparación con destinos más turísticos al sur. Desde Mendoza, el viaje en auto puede tomar alrededor de 5 a 6 horas hasta la zona central costera, y este pueblo está posicionado en una ruta directa hacia el norte de la provincia de Valparaíso. Su nombre proviene de una formación rocosa natural con un orificio creado por el mar y el viento en los roqueríos de la puntilla norte, un detalle geológico que le da identidad al sector.

pueblo las ventanas La única playa que tiene este pueblo industrial.

El pueblo con la playa más cercana a Mendoza

Las Ventanas pertenece a la comuna de Puchuncaví y se ubica a unos 35 kilómetros al norte de Viña del Mar. Cuenta con una extensa playa principal de arena fina y olas moderadas, ideal para el baño familiar, juegos como vóley playa o paletas, pesca deportiva y buceo. Además, incluye otras playas cercanas como Los Lunes y parte de El Bato, lo que amplía las opciones para caminar o relajarse. La bahía tiene una pequeña caleta donde operan pescadores artesanales que ofrecen productos frescos.