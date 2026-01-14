No es Reñaca ni Viña del Mar: el pueblo que tiene la playa más cercana a Mendoza

Muchos argentinos que cruzan la cordillera desde Mendoza buscan playas accesibles en Chile sin tener que llegar hasta los balnearios más conocidos del litoral central. Existe un pueblo costero que destaca por su ubicación estratégica: después de pasar Los Andes y dirigirse hacia el norte, se encuentra entre las opciones más rápidas para llegar al mar desde el lado argentino. De hecho, teniendo en cuenta los kilómetros de distancia, es el balneario más cercano del otro lado de la cordillera.
El atractivo principal radica en que, tras el cruce por el Paso Los Libertadores, el trayecto hasta sus playas es más corto en comparación con destinos más turísticos al sur. Desde Mendoza, el viaje en auto puede tomar alrededor de 5 a 6 horas hasta la zona central costera, y este pueblo está posicionado en una ruta directa hacia el norte de la provincia de Valparaíso. Su nombre proviene de una formación rocosa natural con un orificio creado por el mar y el viento en los roqueríos de la puntilla norte, un detalle geológico que le da identidad al sector.
El pueblo con la playa más cercana a Mendoza
Las Ventanas pertenece a la comuna de Puchuncaví y se ubica a unos 35 kilómetros al norte de Viña del Mar. Cuenta con una extensa playa principal de arena fina y olas moderadas, ideal para el baño familiar, juegos como vóley playa o paletas, pesca deportiva y buceo. Además, incluye otras playas cercanas como Los Lunes y parte de El Bato, lo que amplía las opciones para caminar o relajarse. La bahía tiene una pequeña caleta donde operan pescadores artesanales que ofrecen productos frescos.
El pueblo atrae sobre todo a familias y visitantes que prefieren un ambiente calmado. En verano, la población aumenta con turistas que alquilan casas y cabañas equipadas, muchas con vista al mar. Hay oferta gastronómica basada en pescados y mariscos en locales sencillos, además de una feria artesanal y actividades como paseos en lancha organizados por el sindicato de pescadores. Una caminata recomendada es hacia los roqueríos, pasando por imágenes religiosas como San Pedro y la Virgen de la Gruta, hasta llegar a la formación rocosa principal.
A pesar de su crecimiento turístico, el lugar conserva un perfil rural e industrial. Alberga una importante refinería de cobre de Codelco y un puerto privado, lo que genera empleo local pero también recuerda que no es un balneario exclusivo. El abastecimiento es básico, con servicios como centro de salud, educación y una emisora radial comunitaria. Esto lo hace atractivo para quienes buscan desconexión sin grandes aglomeraciones.
Las Ventanas se posiciona como una alternativa práctica para mendocinos y otros argentinos que quieren playa rápida desde la frontera. Su cercanía relativa, combinada con playas amplias, gastronomía marina fresca y un ritmo pausado, lo convierte en una opción emergente para vacaciones cortas o escapadas de fin de semana al Pacífico chileno.