El pueblo al norte de Papudo que se empieza a imponer para las vacaciones en Chile

El perfil del turista ha cambiado con los años. Antes predominaban los residentes locales pero ahora llegan más familias de Santiago de Chile y del otro lado de la cordillera, atraídas por los precios más accesibles en comparación con balnearios exclusivos como Zapallar o Cachagua. Hay oferta de arriendos en Airbnb, cabañas y departamentos con vista al mar, muchos con quinchos y estacionamiento. El ambiente es familiar, sin el bullicio de las grandes ciudades turísticas, y los fines de semana de verano se nota mayor movimiento.

pueblo la ballena 3 La Ballena es un pueblo que también tiene playas balnearias.

A pesar del crecimiento, el pueblo mantiene características rurales. El abastecimiento de agua depende en parte de camiones aljibes, lo que recuerda que no es un centro turístico masivo. Esto precisamente atrae a quienes buscan desconexión: calles tranquilas, sonido del mar y poca intervención comercial. La gastronomía local se basa en pescados y mariscos frescos, con restaurantes sencillos que sirven platos típicos de la zona central.

Este pueblo que está al norte de Papudo gana terreno como alternativa para vacaciones en Chile. Su combinación de playas amplias, acceso fácil desde la capital y ambiente calmado lo hace ideal para quienes quieren evitar aglomeraciones sin renunciar al mar. Poco a poco, más personas lo incorporan a sus planes de verano, convirtiéndolo en un destino emergente.