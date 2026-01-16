Liberaron al camionero alcoholizado que chocó y mató en Potrerillos porque la culpa no fue de él

accidente ruta 7 El camión que protagonizó el accidente en Potrerillos.

De esta forma, el camionero quedó en libertad y no fue imputado, según detallaron fuentes judiciales. El chofer del camión deberá afrontar la multa correspondiente, pero no un proceso penal.

El accidente en Potrerillos

El accidente ocurrió minutos antes de la medianoche del domingo pasado en el kilómetro 1093 de la Ruta 7 entre un camión y un Honda City conducido por una mujer, quien iba acompañada por 3 personas más. Entre ellas, su acompañante Fabián Vera, un joven conocido en el ámbito del fútbol amateur.

fabian vera accidente 2 En las redes sociales despidieron a la víctima fatal del accidente.

El auto impactó frontalmente con un camión y los ocupantes de los asientos delanteros quedaron atrapados adentro del habitáculo.

El joven perdió la vida a los pocos minutos, mientras que la conductora quedó internada en terapia intensiva con lesiones de gravedad tras el accidente.