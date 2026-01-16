A menos de una semana del accidente ocurrido en Potrerillos, donde un joven murió en un choque frontal entre su auto y un camión, la investigación penal tomó un rumbo. Pese a que estaba alcoholizado, el camionero no fue imputado y quedó libre porque se cree que la responsabilidad fue del vehículo menor.
Liberaron al camionero alcoholizado que chocó y mató en Potrerillos porque la culpa no fue de él
La primera reconstrucción del accidente ocurrido sobre la Ruta 7 apuntó a que la conductora del auto fue quien invadió el carril contrario
El camionero arriesgaba una compleja situación judicial ya que tras el accidente se le realizó un dosaje de alcoholemia y arrojó un resultado positivo de 0,70 gramos, cuando la ley dispone tolerancia cero para choferes profesionales.
Sin embargo, terminó beneficiado por el primer informe de la pericia mecánica que llegó a la Unidad Fiscal de Tránsito. La reconstrucción apunta a que la conductora del auto donde iba como acompañante Fabián Vera -la víctima fatal- fue quien invadió el carril contrario y tuvo la responsabilidad del accidente.
De esta forma, el camionero quedó en libertad y no fue imputado, según detallaron fuentes judiciales. El chofer del camión deberá afrontar la multa correspondiente, pero no un proceso penal.
El accidente en Potrerillos
El accidente ocurrió minutos antes de la medianoche del domingo pasado en el kilómetro 1093 de la Ruta 7 entre un camión y un Honda City conducido por una mujer, quien iba acompañada por 3 personas más. Entre ellas, su acompañante Fabián Vera, un joven conocido en el ámbito del fútbol amateur.
El auto impactó frontalmente con un camión y los ocupantes de los asientos delanteros quedaron atrapados adentro del habitáculo.
El joven perdió la vida a los pocos minutos, mientras que la conductora quedó internada en terapia intensiva con lesiones de gravedad tras el accidente.