El cuerpo de una persona fue encontrado en una chacarita ubicada en Gutiérrez, Maipú, luego de un par de días de búsqueda. El caso comenzó el martes, cuando un perro regresó a su casa con los huesos de una pierna completa y su dueño alertó a la Policía. Todo indica que se trata de un hombre, pero se investigan las causas de muerte.
Perros de rastreo de la Policía dieron con el cuerpo tras el hallazgo de los huesos de una pierna
La investigación comenzó el martes luego que un perro encontrara los huesos de una pierna en Maipú. La Policía encontró el cuerpo dentro de un contenedor
Perros de rastreo de la Policía rastrillaron durante horas la tarde del jueves el extenso predio de la chacarita ubicada en calle Ecuador al 300, en Maipú, donde al final del día hallaron el resto del cuerpo de una persona.
Estaba dentro de un contenedor de construcción, y junto a él hallaron también un bastón. Policía Científica hizo los peritajes correspondientes y el Cuerpo Médico Forense trabaja para intentar determinar si se trató de una muerte natural o si la muerte fue provocada por otra persona.
Además, también tratan de averiguar la identidad de la persona, pero debido a que solo quedan casi los huesos del cuerpo hace más difícil la tarea de los especialistas.
El hallazgo de huesos en Maipú
El caso se conoció el martes pasado, cuando un perro regresó a su casa con los huesos de una pierna, incluido el pie. Ante esto, su dueño llamó de inmediato al 911 y alertó sobre la situación.
Ese día, los efectivos hicieron un rastrillaje en una zona donde hay unos tubos grandes que están por fuera de la chacarita. Los vecinos de la zona habían indicado que allí vivía una persona en situación de calle, que era ayudado con comida por los vecinos y hacía tiempo que no lo veían.
En ese momento hallaron un cráneo, pero nada más. En la mañana del jueves el dueño de la chacarita encontró otra pierna y así fue como la Policía dispuso un operativo para rastrillar la zona completa, la cual terminó al dar con el resto de los huesos de la persona.