Perros de rastreo de la Policía dieron con el cuerpo tras el hallazgo de los huesos de una pierna

Además, también tratan de averiguar la identidad de la persona, pero debido a que solo quedan casi los huesos del cuerpo hace más difícil la tarea de los especialistas.

El hallazgo de huesos en Maipú

El caso se conoció el martes pasado, cuando un perro regresó a su casa con los huesos de una pierna, incluido el pie. Ante esto, su dueño llamó de inmediato al 911 y alertó sobre la situación.

huesos maipú hallazgo maipú Los huesos completos de una pierna fue lo que encontró un perro y su dueño avisó a la Policía. Foto: Pablo Gamba/ Radio Nihuil

Ese día, los efectivos hicieron un rastrillaje en una zona donde hay unos tubos grandes que están por fuera de la chacarita. Los vecinos de la zona habían indicado que allí vivía una persona en situación de calle, que era ayudado con comida por los vecinos y hacía tiempo que no lo veían.

En ese momento hallaron un cráneo, pero nada más. En la mañana del jueves el dueño de la chacarita encontró otra pierna y así fue como la Policía dispuso un operativo para rastrillar la zona completa, la cual terminó al dar con el resto de los huesos de la persona.