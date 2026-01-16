Hicieron un ritual umbanda y fueron atacados a ladrillazos

En la noche del miércoles, en el barrio La Isla de La Banda en Santiago del Estero, niños y adolescentes de hasta 15 años se encontraban jugando al fútbol ante la mirada de sus padres.

De fondo, a muchos les llamaba la atención un ruido de tambores. No era la primera vez que los escuchaban. De hecho, aquellos que viven en las inmediaciones los oyen unas dos veces al mes. Pero, hasta ahora, salvo alguna incomodidad, no había pasado a mayores.