Un ritual de umbanda, un partido de fútbol de niños y unos padres enfurecidos pueden llegar a ser un combo muy complicado de manejar.
Hicieron un ritual umbanda y fueron atacados a ladrillazos
Un grupo de niños se encontraba jugando al fútbol cuando unas personas que realizaron un rito umbanda dejaron ofrendas, provocando el enojo de los padres de los chicos
En la noche del miércoles, en el barrio La Isla de La Banda en Santiago del Estero, niños y adolescentes de hasta 15 años se encontraban jugando al fútbol ante la mirada de sus padres.
De fondo, a muchos les llamaba la atención un ruido de tambores. No era la primera vez que los escuchaban. De hecho, aquellos que viven en las inmediaciones los oyen unas dos veces al mes. Pero, hasta ahora, salvo alguna incomodidad, no había pasado a mayores.
Sin embargo, en la noche del miércoles todo cambió. Mientras los niños se encontraban jugando al fútbol, la familia organizadora del rito Umbanda salió de su casa y arrojó ofrendas en una cancha muy cercana a donde se encontraban los niños, lo que enfureció a padres y vecinos.
Estos últimos no se quedaron quietos y atacaron a ladrillazos a la familia de umbandistas y a su casa, incluso amenazaron con quemarla, hasta que la Policía llegó al lugar y calmó los ánimos.