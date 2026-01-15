Otra pierna humana fue encontrada en una chacarita de Maipú, donde un perro descubrió los primeros huesos y los llevó a su casa. A raíz de este hecho, los pesquisas habían encontrado un cráneo, y todavía investigan si se trata de un hombre o una mujer.
Hallaron otra pierna humana en la zona de Maipú donde encontraron huesos
Todavía no se sabe si los huesos son de un hombre o de una mujer. Los pesquisas trabajan en una chacarita de Maipú donde estaban los restos
El segundo hallazgo ocurrió en la mañana de este jueves en la chacarita ubicada en calle Ecuador al 300, cerca de calle Alsina, en Maipú.
Se trató de una pierna humana, lo que alertó nuevamente a los pesquisas y se espera que durante la tarde de este jueves se sigan con los rastrillajes en el lugar con perros de rastreo para ampliar la búsqueda de otros restos.
Además, junto a esos restos óseos, había un bastón.
Los huesos humanos encontrados en Maipú
En la tarde del martes un perro regresó a su casa con los huesos de una pierna completa, incluso con el pie, por lo que su dueño llamó de inmediato al 911.
En ese momento se hizo una búsqueda en una zona que está fuera de la chacarita, donde vecinos indicaron que durante tiempo vivió un hombre en situación de calle.
Tras esa requisa del lugar, encontraron también un cráneo y todo fue enviado al Cuerpo Médico Forense para determinar el sexo y la identidad de esa persona.
Con el hallazgo de otros huesos durante este jueves, la búsqueda se amplió al interior de la chacarita, la cual es un predio grande, según señalaron los investigadores.