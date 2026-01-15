Hallaron otra pierna humana en la zona de Maipú donde encontraron huesos

Además, junto a esos restos óseos, había un bastón.

Los huesos humanos encontrados en Maipú

En la tarde del martes un perro regresó a su casa con los huesos de una pierna completa, incluso con el pie, por lo que su dueño llamó de inmediato al 911.

En ese momento se hizo una búsqueda en una zona que está fuera de la chacarita, donde vecinos indicaron que durante tiempo vivió un hombre en situación de calle.

huesos maipú hallazgo maipú Estos fueron los huesos que un perro llevó a su casa y su dueño avisó a la Policía. Foto: Pablo Gamba/ Radio Nihuil

Tras esa requisa del lugar, encontraron también un cráneo y todo fue enviado al Cuerpo Médico Forense para determinar el sexo y la identidad de esa persona.

Con el hallazgo de otros huesos durante este jueves, la búsqueda se amplió al interior de la chacarita, la cual es un predio grande, según señalaron los investigadores.