La isla prístina de las Bahamas que hay que visitar antes de que se llene de turistas

Mayaguana se mantiene como uno de los secretos mejor guardados del archipiélago, caracterizada por una atmósfera solitaria y un entorno natural que permaneció ajeno al desarrollo masivo. Lejos de los grandes complejos hoteleros, esta isla ofrece un paisaje dominado por la tranquilidad, donde la huella humana es mínima y la naturaleza dicta el ritmo diario. Su condición de refugio silencioso la define en la actualidad, un estado de calma que contrasta con los ambiciosos planes de infraestructura que buscan transformar su perfil en el futuro cercano.
El Gobierno de las Bahamas oficializó su intención de modificar la dinámica del lugar mediante una serie de mejoras significativas. El plan maestro incluye la construcción de un nuevo puerto y una terminal diseñada específicamente para recibir tráfico de crucero. Según informó la Oficina del Primer Ministro mediante un comunicado de prensa, este proyecto se estructuró como una asociación público-privada con el objetivo de actualizar la infraestructura nacional.
La iniciativa, anunciada originalmente a principios de este año, cuenta con la participación de Global Lead Consultant Group Limited. Esta firma trabajará en conjunto con la administración local para ejecutar las obras. Las autoridades señalaron que el propósito central es posicionar al territorio para que asuma un rol mucho más activo en la actividad turística, el comercio regional y los servicios logísticos.
Desarrollo escalonado en la isla
La inversión se planificó en tres etapas distintas para garantizar una ejecución ordenada y sostenible. La primera fase contempla la edificación de una instalación de descarga marina temporal y un puerto de aguas profundas. Posteriormente, la segunda fase se enfocará en el desarrollo de la terminal de pasajeros, una estructura vital para gestionar la llegada de los visitantes internacionales.
La tercera fase del proyecto sumará otro puerto y las mejoras técnicas necesarias para permitir la operación de barcos de mayor envergadura. Este último tramo abarcará también desarrollos terrestres adyacentes que impactarán en la infraestructura cercana a la zona de playa. La Oficina del Primer Ministro indicó que los detalles técnicos finales sobre estas expansiones se comunicarán en una fecha posterior.
Ubicación estratégica y empleo
La posición geográfica en el sureste del país resultó un factor determinante para la viabilidad del proyecto. La región se ubica cerca de rutas de navegación importantes, lo que la convierte en una parada ideal para los buques que transitan desde América del Norte hacia el Canal de Panamá, América del Sur y Europa.
Una vez finalizado, el desarrollo será propiedad conjunta del Gobierno, el Fondo de Desarrollo de la Isla Mayaguana y el grupo consultor privado. Los pronósticos preliminares indicaron que la construcción y operación del complejo generarán más de 2.000 puestos de trabajo. El gobierno aseguró que el Fondo buscará beneficiar directamente a la comunidad local y que los socios expresaron su voluntad de involucrar a los habitantes en el uso de esos recursos.