La isla prístina de las Bahamas que hay que visitar antes de que se llene de turistas

Desarrollo escalonado en la isla

La inversión se planificó en tres etapas distintas para garantizar una ejecución ordenada y sostenible. La primera fase contempla la edificación de una instalación de descarga marina temporal y un puerto de aguas profundas. Posteriormente, la segunda fase se enfocará en el desarrollo de la terminal de pasajeros, una estructura vital para gestionar la llegada de los visitantes internacionales.

La tercera fase del proyecto sumará otro puerto y las mejoras técnicas necesarias para permitir la operación de barcos de mayor envergadura. Este último tramo abarcará también desarrollos terrestres adyacentes que impactarán en la infraestructura cercana a la zona de playa. La Oficina del Primer Ministro indicó que los detalles técnicos finales sobre estas expansiones se comunicarán en una fecha posterior.

Ubicación estratégica y empleo

La posición geográfica en el sureste del país resultó un factor determinante para la viabilidad del proyecto. La región se ubica cerca de rutas de navegación importantes, lo que la convierte en una parada ideal para los buques que transitan desde América del Norte hacia el Canal de Panamá, América del Sur y Europa.

Una vez finalizado, el desarrollo será propiedad conjunta del Gobierno, el Fondo de Desarrollo de la Isla Mayaguana y el grupo consultor privado. Los pronósticos preliminares indicaron que la construcción y operación del complejo generarán más de 2.000 puestos de trabajo. El gobierno aseguró que el Fondo buscará beneficiar directamente a la comunidad local y que los socios expresaron su voluntad de involucrar a los habitantes en el uso de esos recursos.