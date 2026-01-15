La Boca, pero de Chile: no tiene la Bombonera pero si un gran mirador al mar

Las playas del pueblo son amplias, con arena fina y olas moderadas, adecuadas para caminar, pescar o practicar deportes como windsurf y kitesurf. La playa principal se accede por una pasarela de madera, y hay zonas para baño supervisado en temporada. La actividad principal de los habitantes es la pesca artesanal, por lo que se puede comprar mariscos y pescados frescos directamente de los botes. Existen restaurantes sencillos que sirven platos típicos como pescado frito, empanadas de mariscos y choritos al vapor.

pueblo la boca Fuera de La Serena y Reñaca, este pueblo es una buena opción.

En cuanto a servicios, el pueblo cuenta con oferta básica: alojamientos en cabañas, camping y arriendos vacacionales, muchos con vista al mar. En verano la población aumenta bastante por el turismo, aunque conserva su carácter familiar y sin grandes construcciones. Hay también actividades como paseos en kayak por el estuario o avistamiento de aves, ya que la zona alberga más de 130 especies, incluyendo algunas endémicas.

La Boca se posiciona como un pueblo emergente para quienes prefieren naturaleza y tranquilidad en la costa chilena. Sin la fama de otros balnearios, ofrece un mirador espectacular, playas extensas y un ambiente auténtico de pueblo costero. Es una alternativa ideal para desconectar, disfrutar del mar y el río en un solo lugar, a pocas horas de la capital.