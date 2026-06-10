¿Pinta un cambio de vida? El bello pueblo de montaña que da casa y 80.000 euros para atraer nuevos vecinos

Sorpresa a la europea. Mientras muchas regiones europeas enfrentan una creciente despoblación, un pequeño pueblo del norte de Italia decidió apostar fuerte para revertir esa tendencia. Se trata de Sagron Mis, una localidad de la provincia de Trento que cuenta con 200 habitantes y lanzó un programa de incentivos para quienes estén dispuestos a mudarse de manera definitiva. ¿Pinta un cambio de vida?
Ubicado en la región de Trentino-Alto Adigio y rodeado por los paisajes de los Alpes italianos, el pueblo busca recuperar viviendas antiguas que quedaron vacías y fortalecer la vida comunitaria. La iniciativa fue impulsada por las autoridades regionales con el objetivo de atraer nuevas familias, trabajadores remotos y personas interesadas en desarrollar un proyecto de vida en la zona.
Además, se supo que el plan contempla ayudas económicas importantes. Los beneficiarios pueden acceder a hasta 20.000 euros para la compra de una casa y a hasta 80.000 euros destinados a obras de remodelación y puesta en valor de los inmuebles.
El pueblo italiano y un plan pensado para sumar habitantes, no turistas
Las autoridades del pueblo remarcan que el programa no apunta a fomentar el turismo ni la adquisición de segundas residencias para vacaciones. Nada de eso. Por el contrario, busca garantizar que las casas recuperadas vuelvan a tener un uso permanente.
Para acceder a los beneficios, los interesados deben comprar una propiedad y asumir una serie de compromisos, entre ellos utilizarla como residencia habitual o destinarla al alquiler de larga duración, completar las obras dentro de los plazos establecidos y respetar las condiciones fijadas por la administración regional durante varios años.
Sagron Mis es conocido por sus vistas privilegiadas de las Dolomitas, especialmente del Piz de Sagron y del grupo montañoso Cimonega. El entorno favorece actividades como el senderismo, los recorridos de montaña y el contacto directo con la naturaleza.
Con aire puro, baja contaminación y una comunidad pequeña y cercana, el pueblo ofrece un estilo de vida muy diferente al de las grandes ciudades. Además, su ubicación permite acceder en pocas horas a importantes centros urbanos del norte italiano, combinando tranquilidad rural con servicios y conexiones regionales.