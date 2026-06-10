¿Pinta un cambio de vida? El bello pueblo de montaña que da casa y 80.000 euros para atraer nuevos vecinos

pueblo italia 3 Una bella postal del pueblo italiano que ofrece de todo para no desaparecer. Foto: gentileza

El pueblo italiano y un plan pensado para sumar habitantes, no turistas

Las autoridades del pueblo remarcan que el programa no apunta a fomentar el turismo ni la adquisición de segundas residencias para vacaciones. Nada de eso. Por el contrario, busca garantizar que las casas recuperadas vuelvan a tener un uso permanente.

Para acceder a los beneficios, los interesados deben comprar una propiedad y asumir una serie de compromisos, entre ellos utilizarla como residencia habitual o destinarla al alquiler de larga duración, completar las obras dentro de los plazos establecidos y respetar las condiciones fijadas por la administración regional durante varios años.

pueblo italia 2 El pueblo en el norte de Italia que lanzó una campaña más que atractiva para tener nuevos vecinos. Foto: gentileza

Sagron Mis es conocido por sus vistas privilegiadas de las Dolomitas, especialmente del Piz de Sagron y del grupo montañoso Cimonega. El entorno favorece actividades como el senderismo, los recorridos de montaña y el contacto directo con la naturaleza.

Con aire puro, baja contaminación y una comunidad pequeña y cercana, el pueblo ofrece un estilo de vida muy diferente al de las grandes ciudades. Además, su ubicación permite acceder en pocas horas a importantes centros urbanos del norte italiano, combinando tranquilidad rural con servicios y conexiones regionales.