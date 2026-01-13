Vacaciones en Brasil: dónde queda Bombinhas y cuáles son sus mejores playas

Vacaciones en Brasil: Bombinhas

Según Visit Brasil, una de las mejores formas de explorar las mejores playas de Bombinhas es accediendo a excursiones en barco. En la ciudad hay múltiples empresas que ofrecen este servicio para explorar paisajes únicos de la región, playas vírgenes y solitarias, islas paradisíacas y formaciones rocosas. Ciertas excursiones incluyen nadar entre los peces de colores.

bombinhas mirador En Bombinas puedes disfrutar de playas paradisíacas como Quatro Ilhas, Mariscal, Sepultura y más.

Quienes buscan tranquilidad pueden ir a Praia dos Ingleses o el retiro de los sacerdotes, famoso por sus aguas cristalinas y sus olas suaves. Tiene más de dos kilómetros de largo y se ha convertido en una opción perfecta para familias.

La Praia das Quatro Ilhas es considerada una de las más bellas de la región y una de las mejores para ver atardeceres. Está rodeada de colinas y de una exuberante vegetación natural que atrae a los más variados turistas. La playa tiene dos extremos imperdibles: olas ideales para el surf, y mar tranquilo para disfrutar con los niños.

Existen opciones más desiertas como Praia Triste, que tiene acceso solo por mar, pero el esfuerzo se recompensa con unas vistas increíbles. Tambén, resulta un paraíso del senderismo y la naturaleza ya que tiene el Sendero Costero de Zimbros, que permite acceder a una hermosa cascada.

Cómo llegar a Bombinas desde Argentina

El acceso más directo a Bombinhas desde Argentina es vía aérea hasta Florianópolis. Quienes viajan desde Mendoza tienen que volar primero hasta Buenos Aires, y de ahí a Brasil.

bombinhas playa Bombinhas está situado en la costa de Santa Catarina.

Aerolíneas Argentinas, LATAM y Flybondi operan vuelos directos de Buenos Aires (Aeroparque y Ezeiza) a Florianópolis, con una duración aproximada de 2 horas 30 minutos.

Desde el aeropuerto, hay tres opciones de traslado: transfer privado pre-contratado, colectivo de línea regular de la empresa Reunidas (2 horas 15 minutos con parada en Porto Belo), o alquilar un auto.