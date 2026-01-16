Río de Janeiro se prepara para un carnaval histórico: esperan ocho millones de personas en Brasil

brasil-carnaval-efe-(1) Los desfiles callejeros, conocidos como blocos, convocarán a unos seis millones de personas que llenarán calles y avenidas. Crédito: Freepik.

Solo los desfiles callejeros, conocidos como blocos, convocarán a unos seis millones de personas que llenarán calles y avenidas durante más de un mes de celebraciones, al ritmo de la samba, la danza y la juerga característica del carnaval brasileño.

Brasil celebra: comparsas, tradición y multitudes en el carnaval de Río

La edición 2026 contará con 460 comparsas autorizadas que desfilarán desde este fin de semana hasta el 22 de febrero, llevando música y color a distintos barrios de Río de Janeiro. Aunque el Ayuntamiento recibió más de 800 solicitudes de participación, se priorizó a los grupos tradicionales por razones logísticas, incorporando también 35 nuevos blocos.

El centro de la ciudad concentrará la mayor cantidad de presentaciones, seguido por las zonas turísticas más icónicas, como Copacabana e Ipanema. La programación incluye propuestas para todos los públicos: desde desfiles familiares e infantiles hasta concentraciones masivas que superan el millón de asistentes.

Entre los eventos más esperados se destacan clásicos como el Cordão da Bola Preta y los llamados megablocos, encabezados por artistas de renombre como Anitta, que convocan multitudes y se convierten en verdaderos fenómenos culturales.

Además, unos dos millones de personas asistirán a los desfiles del sambódromo, el corazón del carnaval oficial de Río de Janeiro, que se celebrarán entre el 13 y el 22 de febrero, combinando competencia, espectáculo y tradición.