En ese momento, el puerto de Carmen de Patagones también era el lugar donde corsarios argentinos y de otros países, contratados por Argentina, llevaban los navíos brasileños. Y es que, a diferencia del Imperio, la fuerza naval argentina no era tan poderosa y debía recurrir a los corsarios.

El día que Argentina fue invadida por un imperio que cayó derrotado ante la fuerza de pueblerinos y corsarios

Fue en 1827 cuando el Imperio de Brasil decidió conquistar el puerto de Carmen de Patagones. Poseía una flota naval muy fuerte que ya tenía bloqueado el puerto de Buenos Aires. Eran cuatro buques de guerra y 600 soldados.

Por su lado, Argentina poseía un puñado de soldados, corsarios extranjeros, una población civil que no superaba las 500 personas y pocas armas de fuego. Eso fue suficiente.

La flota brasileña llegó a la desembocadura del Río Negro a fines de febrero, pero el desconocimiento le resultó caro. Varios barcos no pudieron ingresar y quedaron varados. Las fuerzas militares desembarcaron lejos del pueblo para llegar por tierra y atacar por sorpresa, pero no conocían el terreno y transitaron muchos kilómetros con poca agua, mucho calor y uniformes muy pesados.

Finalmente, el 7 de marzo de 1827, las tropas del Imperio de Brasil se acercaron al pueblo, que los estaba esperando ya preparados. Los gauchos los rodearon y prendieron fuego los pastizales, impidiendo que pudieran ver, lo que hizo que dispararan a ciegas. En respuesta, los tiros argentinos fueron más acertados y el comandante a cargo de la tropa del Brasil, de apellido Shepard, cayó en el terreno.

Ante la muerte de su comandante y reconociendo su derrota, el Imperio de Brasil se rindió ante un grupo de soldados argentinos, gauchos y corsarios. Esto le costó a Brasil perder sus barcos, que quedaron en manos de Argentina y también la captura de 500 hombres, irónicamente, más que la población que poseía Carmen de Patagones en ese momento.