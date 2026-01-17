Inicio Ovación Fútbol Real Madrid
Clima hostil para el Real Madrid en el Bernabéu: abucheo al equipo y llanto de Vinicius

Real Madrid se reencontró con su público luego de la derrota ante Barcelona y su eliminación de la Copa del Rey. Los hinchas no dudaron en abuchear al equipo

Fabián Salamone

La derrota en la final de la Supercopa de España en manos de Barcelona y la reciente eliminación en la Copa del Rey fueron las gotas que rebalsaron el vaso para los hinchas del Real Madrid. Es por esto que se vivió un clima tenso en el mano a mano de este sábado ante Levante.

El clima estuvo tenso desde la entrada en calor. Con la exigencia que demanda un club como el Merengue, los fanáticos abuchearon a todos los futbolistas desde la entrada en calor. Esto trajo como consecuencia que, minutos antes de saltar al campo de juego, Vinicius rompiera en llanto.

Pese al clima adverso, y a un muy flojo primer tiempo, Real Madrid logró vencer 2-0 a Levante y se ilusiona con poder revertir la imagen que dejó en este último tiempo. Mbappé y Raúl Asencio fueron los encargados de convertir para el dueño de casa.

Con un clima hostil, Real Madrid se reencontró con el triunfo

El Real Madrid le ganó 2-0 al Levante, en un partido correspondiente a la vigésima fecha de LaLiga de España. Franco Mastantuono ingresó en el inicio del complemento y estrelló un remate desde afuera del área en el travesaño.

Los goles llegaron en el segundo tiempo, a través del francés Kylian Mbappé y del español Raúl Asencio.

El Real Madrid pudo destrabar el partido recién en el complemento, luego de un flojísimo y tenso primer tiempo, en el que la mayoría de los jugadores fueron silbados por los hinchas que dijeron presente en el Santiago Bernabéu.

El partido cambió en la segunda mitad, principalmente con el ingreso del turco Arda Güler, que en los últimos meses se convirtió en una pieza muy importante para el equipo hoy conducido por Alvaro Arbeloa.

A los 13 minutos del complemento Mbappé cambió un penal por gol para abrir el marcador y empezar a encaminar la victoria del Merengue. Esta fue el 19° tanto para el delantero francés en la actual campaña de LaLiga.

Solo siete minutos después, el Real Madrid liquidó el encuentro. Un córner bien ejecutado por Güler encontró la cabeza de Raúl Asencio, quien liquidó las acciones.

Este triunfo le permitió al dueño de casa afianzarse en la segunda posición del torneo, donde se encuentra a solo un punto del líder Barcelona, aunque el Culé tiene que jugar el domingo ante la Real Sociedad.

