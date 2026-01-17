Clima hostil para el Real Madrid en el Bernabéu: abucheo al equipo y llanto de Vinicius

Con un clima hostil, Real Madrid se reencontró con el triunfo

El Real Madrid le ganó 2-0 al Levante, en un partido correspondiente a la vigésima fecha de LaLiga de España. Franco Mastantuono ingresó en el inicio del complemento y estrelló un remate desde afuera del área en el travesaño.

Los goles llegaron en el segundo tiempo, a través del francés Kylian Mbappé y del español Raúl Asencio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/giraltpablo/status/2012542789846724773&partner=&hide_thread=false Vinicius Jr no pudo contener el llanto cuando escuchó que los hinchas del Real Madrid chiflaban su nombre al dar las alineaciones.



Durante el partido, la gente reaccionó de la misma manera cada vez que tocaba la pelota. ¿Relación rota?pic.twitter.com/3Mf7jWoJJi — Pablo Giralt (@giraltpablo) January 17, 2026

El Real Madrid pudo destrabar el partido recién en el complemento, luego de un flojísimo y tenso primer tiempo, en el que la mayoría de los jugadores fueron silbados por los hinchas que dijeron presente en el Santiago Bernabéu.

El partido cambió en la segunda mitad, principalmente con el ingreso del turco Arda Güler, que en los últimos meses se convirtió en una pieza muy importante para el equipo hoy conducido por Alvaro Arbeloa.

A los 13 minutos del complemento Mbappé cambió un penal por gol para abrir el marcador y empezar a encaminar la victoria del Merengue. Esta fue el 19° tanto para el delantero francés en la actual campaña de LaLiga.

Solo siete minutos después, el Real Madrid liquidó el encuentro. Un córner bien ejecutado por Güler encontró la cabeza de Raúl Asencio, quien liquidó las acciones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/record_mexico/status/2012532881483030886&partner=&hide_thread=false TSSSSSS



La afición del Real Madrid recibió entre silbidos a Vinicius y Jude Bellingham luego de la eliminación del equipo en la Copa del Rey.



@PaoHerreraRguez pic.twitter.com/AxzldvtgW6 — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) January 17, 2026

Este triunfo le permitió al dueño de casa afianzarse en la segunda posición del torneo, donde se encuentra a solo un punto del líder Barcelona, aunque el Culé tiene que jugar el domingo ante la Real Sociedad.