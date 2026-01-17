Edwin Cetré rompió el silencio y cruzó a su representante: "Nunca hablé de sueños personales"

La respuesta de Edwin Cetré

En este contexto fue el propio futbolista quien salió a desmentir a su representante, quien declaró durante la mañana de viernes que el deseo de Cetré era jugar en River.

A través de las historias de su cuenta de Instagram, el extremo colombiano escribió: “En las últimas horas se dijeron cosas que no reflejan lo que pienso ni lo que dije”.

“Nunca hablé de sueños personales vinculados a ningún club. Como profesional, entiendo que en el fútbol siempre existen ofertas, pero las deben manejar y resolver las instituciones, con respeto”, continuó Cetré en su posteo.

Posteo Edwin Cetré El posteo de Edwin Cetré tras los dichos de su representante.

Para finalizar, junto a los emojis de un león y un corazón rojo, el futbolista sentenció: “Estoy enfocado en mi presente, trabajando día a día. Agradezco el apoyo de la gente y el respeto del club. Seguimos”.

Desde su llegada a Estudiantes Cetré disputó 85 partidos. En ellos acumula 12 goles y la misma cantidad de asistencias. Además dio cuatro vueltas olímpicas: Copa de la Liga Profesional 2024, Torneo Clausura 2025 y dos Trofeos de Campeones (2024 y 2025).