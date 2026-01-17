Edwin Cetré rompió el silencio y cruzó a su representante: "Nunca hablé de sueños personales"

En las últimas horas Edwin Cetré, figura de Estudiantes de La Plata, se posó en el centro de la escena. Esto se dio como consecuencia de los dichos de su representante, quien afirmó que el colombiano tiene el deseo de jugar con la camiseta de River.
Edwin Cetré se expresó luego de que su representante manifestara que el sueño del colombiano era jugar en River
Giancarlo Uda, agente del extremo del Pincha, habló con el programa No Tan Distintos, de Picado TV, y dejó un llamativo mensaje: “Me dijo que le encantaba River, pero todavía no ha llegado ningún mensaje desde Núñez”.
“Edwin vive demasiado agradecido con Estudiantes de La Plata porque el club le dio todo y él le dio todo al club, pero si en algún momento tiene que cambiar de equipo me dijo que ojalá fuera a River”, completó.
En este contexto fue el propio futbolista quien salió a desmentir a su representante, quien declaró durante la mañana de viernes que el deseo de Cetré era jugar en River.
A través de las historias de su cuenta de Instagram, el extremo colombiano escribió: “En las últimas horas se dijeron cosas que no reflejan lo que pienso ni lo que dije”.
“Nunca hablé de sueños personales vinculados a ningún club. Como profesional, entiendo que en el fútbol siempre existen ofertas, pero las deben manejar y resolver las instituciones, con respeto”, continuó Cetré en su posteo.
Para finalizar, junto a los emojis de un león y un corazón rojo, el futbolista sentenció: “Estoy enfocado en mi presente, trabajando día a día. Agradezco el apoyo de la gente y el respeto del club. Seguimos”.
Desde su llegada a Estudiantes Cetré disputó 85 partidos. En ellos acumula 12 goles y la misma cantidad de asistencias. Además dio cuatro vueltas olímpicas: Copa de la Liga Profesional 2024, Torneo Clausura 2025 y dos Trofeos de Campeones (2024 y 2025).