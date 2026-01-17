Netflix: la serie basada en hechos reales que emociona e inspira con una historia extraordinaria

maría la caprichosa

Netflix: de qué trata la serie María la caprichosa

En esta serie basada en el libro “Soñar lo imposible” de Paula Moreno, María Roa es una líder social de orígenes humildes que se convierte en una influyente agente de cambio.

maría la caprichosa (1)

La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie María la caprichosa versa: “María, Francy y Tulia trabajan como empleadas de servicio en los barrios pudientes de Medellín. ¿Podrán superar la discriminación y la pobreza en su búsqueda de un futuro estable?”.

Cuando un embarazo adolescente frustra el sueño de María (Marggy Selene Valdiris) de ser maestra, ella se vale de su temple para defender los derechos de las mujeres… y luchar por un futuro mejor.

Netflix: tráiler de María la caprichosa

Reparto de María la caprichosa, serie de Netflix

Marggy Selene Valdiris

Paola González

Karent Hinestroza

Julián Díaz

Bárbara Perea

Paola Moreno

Valeria Caicedo

Carolina Cuervo

