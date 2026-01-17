Netflix: la serie basada en hechos reales que emociona e inspira con una historia extraordinaria

María la caprichosa es una emotiva telenovela colombiana que ya se puede ver en Netflix y que rápidamente se posiciona entre las propuestas más destacadas del catálogo de series y películas. Estrenada en 2026, esta producción está basada en el libro Soñar lo imposible de Paula Moreno e inspirada en hechos reales, lo que le aporta una carga emocional profunda y un mensaje inspirador.
El drama colombiano inspirado en hechos reales que emociona en Netflix y es ideal para inspirarse dentro del catálogo de series y películas
Con un total de 64 capítulos, la serie combina drama, sensibilidad y superación personal, siguiendo el recorrido de una mujer que desafía los límites impuestos por su contexto para perseguir sus sueños. La dirección está a cargo de Rafael Martínez Moreno y Daniel Arenas Samudio, quienes logran una narración íntima y cercana, fiel al espíritu del relato original.
Ideal para los amantes de las telenovelas sentimentales, María la caprichosa es una propuesta que invita a reflexionar, emociona desde el primer episodio y reafirma el lugar de las producciones latinoamericanas dentro de Netflix.
Netflix: de qué trata la serie María la caprichosa
En esta serie basada en el libro “Soñar lo imposible” de Paula Moreno, María Roa es una líder social de orígenes humildes que se convierte en una influyente agente de cambio.
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie María la caprichosa versa: “María, Francy y Tulia trabajan como empleadas de servicio en los barrios pudientes de Medellín. ¿Podrán superar la discriminación y la pobreza en su búsqueda de un futuro estable?”.
Cuando un embarazo adolescente frustra el sueño de María (Marggy Selene Valdiris) de ser maestra, ella se vale de su temple para defender los derechos de las mujeres… y luchar por un futuro mejor.
Netflix: tráiler de María la caprichosa
Reparto de María la caprichosa, serie de Netflix
- Marggy Selene Valdiris
- Paola González
- Karent Hinestroza
- Julián Díaz
- Bárbara Perea
- Paola Moreno
- Valeria Caicedo
- Carolina Cuervo
Dónde ver la serie María la caprichosa, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie María la caprichosa se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie María la caprichosa se puede ver en Netflix.
- España: la serie María la caprichosa se puede ver en Netflix.