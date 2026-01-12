Netflix: el thriller de 6 capítulos que todos devoran y tiene a Nicole Kidman en su mejor papel

netflix la pareja perfecta (1)

Netflix: de qué trata la serie La pareja perfecta

La serie La pareja perfecta centra su trama en una familia adinerada que celebra una boda para recordar en una mansión con una vista asombrosa al océano: un cadáver aparece en la playa y deja a todos bajo sospecha.

La trama de La pareja perfecta se centra en Amelia (Eve Hewson), una mujer que está a punto de formar parte de una de las familias más ricas de Nantucket porque se va a casar con Benji Winbury (Billy Howle), pero aparece un cadáver que arruina la boda y convierte a todos en sospechosos.

Por su parte, Greer Garrison Winbury (Nicole Kidman) es la matriarca de la familia y una famosa escritora de bestsellers que desafiará a Amelia a una lucha de poder, recordándole que es una forastera.

Pero la joven no se dejará desafiar, lo que la convertirá en una amenaza para todas aquellas personas que no temas a las consecuencias.

Netflix: tráiler de la serie La pareja perfecta

Embed - La Pareja Perfecta | Tráiler en Español (Netflix) #SerieAdictos #LaParejaPerfecta #trailerespañol

Reparto de La pareja perfecta, serie de Netflix

Nicole Kidman

Liev Schreiber

Eve Hewson

Dakota Fanning

Billy Howle

Jack Reynor

Ishaan Khatter

Meghann Fahy

Sam Nivola

Michael Beach

Donna Lynne Champlin

Mia Isaac

Isabelle Adjani

