Netflix: el thriller de 6 capítulos que todos devoran y tiene a Nicole Kidman en su mejor papel

La pareja perfecta es una de las producciones más comentadas de Netflix y logró posicionarse rápidamente en el top de series y películas más vistas de la plataforma tras su estreno en 2024. Se trata de una miniserie de 6 capítulos que combina drama, misterio y tensiones familiares con un elenco de primer nivel.
La historia está protagonizada por Nicole Kidman, acompañada por Liev Schreiber, Eve Hewson y Dakota Fanning, un reparto que eleva el tono de la ficción y sostiene el clima de intriga a lo largo de toda la temporada. La dirección está a cargo de Susanne Bier, cineasta reconocida internacionalmente, ganadora del Oscar y de un Emmy.
Desde la crítica, la recepción fue ampliamente favorable. Richard Roeper, de Chicago Sun-Times, destacó que “Nicole Kidman encabeza un reparto excepcional en una serie de seis episodios que evita todos los escollos habituales de las series limitadas”, subrayando tanto la solidez narrativa como el trabajo actoral.
Netflix: de qué trata la serie La pareja perfecta
La serie La pareja perfecta centra su trama en una familia adinerada que celebra una boda para recordar en una mansión con una vista asombrosa al océano: un cadáver aparece en la playa y deja a todos bajo sospecha.
La trama de La pareja perfecta se centra en Amelia (Eve Hewson), una mujer que está a punto de formar parte de una de las familias más ricas de Nantucket porque se va a casar con Benji Winbury (Billy Howle), pero aparece un cadáver que arruina la boda y convierte a todos en sospechosos.
Por su parte, Greer Garrison Winbury (Nicole Kidman) es la matriarca de la familia y una famosa escritora de bestsellers que desafiará a Amelia a una lucha de poder, recordándole que es una forastera.
Pero la joven no se dejará desafiar, lo que la convertirá en una amenaza para todas aquellas personas que no temas a las consecuencias.
Netflix: tráiler de la serie La pareja perfecta
Reparto de La pareja perfecta, serie de Netflix
- Nicole Kidman
- Liev Schreiber
- Eve Hewson
- Dakota Fanning
- Billy Howle
- Jack Reynor
- Ishaan Khatter
- Meghann Fahy
- Sam Nivola
- Michael Beach
- Donna Lynne Champlin
- Mia Isaac
- Isabelle Adjani
Dónde ver la serie La pareja perfecta, según la zona geográfica
- Argentina: la serie La pareja perfecta se puede ver en Netflix.
- España: la serie La pareja perfecta se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie La pareja perfecta se puede ver en Netflix.