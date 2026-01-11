Publicaba terrenos en Facebook. No eran suyos. Los vendía una y otra vez. Hasta que una víctima lo atrapó con las manos en la masa, lo denunció y terminó logrando que sea condenado por la estafa a casi 1 año de prisión.
Estafó vendiendo varias veces un lote que ni siquiera era de él, lo atrapó una víctima y fue condenado
Gianfranco Verón (29) fue condenado a poco menos de un año de prisión en la causa de estafa y terminó recuperando su libertad
El 11 de abril pasado, un joven agricultor encontró una publicación en Facebook que cumplía lo que estaba buscando hace un tiempo: comprar su propio terreno. Un usuario identificado como Mauricio Carmona ofrecía el lote en la localidad de La Primavera. La víctima de 21 años se contactó por esa red social y luego por WhatsApp. Acordaron encontrarse al día siguiente en el predio en cuestión.
Así fue que se reunieron en el lote ubicado en calle Reconquista 2063, en esa localidad rural de Guaymallén. Se trataba de un terreno descampado, con perímetro y un portón de metal. El supuesto Mauricio Carmona le mostró incluso la escritura del lugar y un boleto de compraventa redactado por un monto de $10 millones. El joven, que estaba acompañado de su padre, decidió señarlo y le dio 700 dólares y $20.000, sin sospechar que estaba siendo estafado.
El descubrimiento de la estafa
Para darle un margen más seguro, el supuesto dueño del terreno convocó al comprador a una escribanía al día siguiente. Delante de ella, se concretó el pago de 4.000 dólares más. Pero el joven se fue intranquilo, ya que la mujer -que sólo certificó el pago- le advirtió que tuviera cuidado con esa propiedad ya que no tenía titular ni poseedores.
Casi una semana después, el joven se encontró con nuevas publicaciones en Facebook del perfil de Mauricio Carmona que seguía ofreciendo el mismo lote a la venta. El 21 de abril se dirigió hasta el terreno y se encontró con el mismo hombre que se lo estaba ofreciendo a otro grupo de personas. Llamó al 911 y la Policía lo detuvo al instante.
Mauricio Carmona, que finalmente fue identificado como Gianfranco Verón Caputo (29), estuvo privado de su libertad hasta los últimos días de 2025 cuando fue condenado y llegó a un acuerdo de juicio abreviado con la Fiscalía de Delitos Económicos.
Tras el pacto entre las partes y admitir haber cometido la estafa, el juez Leonardo Camacho lo condenó a una pena de 11 meses de prisión. En esa misma sentencia le otorgó el recupero de libertad en forma condicional, según comentaron fuentes judiciales.