Estafó vendiendo varias veces un lote que ni siquiera era de él, lo atrapó una víctima y fue condenado

estafa lote Otro de los terrenos que publicaba el estafador en su perfil falso.

El descubrimiento de la estafa

Para darle un margen más seguro, el supuesto dueño del terreno convocó al comprador a una escribanía al día siguiente. Delante de ella, se concretó el pago de 4.000 dólares más. Pero el joven se fue intranquilo, ya que la mujer -que sólo certificó el pago- le advirtió que tuviera cuidado con esa propiedad ya que no tenía titular ni poseedores.

Casi una semana después, el joven se encontró con nuevas publicaciones en Facebook del perfil de Mauricio Carmona que seguía ofreciendo el mismo lote a la venta. El 21 de abril se dirigió hasta el terreno y se encontró con el mismo hombre que se lo estaba ofreciendo a otro grupo de personas. Llamó al 911 y la Policía lo detuvo al instante.

Mauricio Carmona, que finalmente fue identificado como Gianfranco Verón Caputo (29), estuvo privado de su libertad hasta los últimos días de 2025 cuando fue condenado y llegó a un acuerdo de juicio abreviado con la Fiscalía de Delitos Económicos.

Tras el pacto entre las partes y admitir haber cometido la estafa, el juez Leonardo Camacho lo condenó a una pena de 11 meses de prisión. En esa misma sentencia le otorgó el recupero de libertad en forma condicional, según comentaron fuentes judiciales.