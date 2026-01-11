Pedro Troglio reveló que sufrió una estafa: "Hay gente que perdió los ahorros de su vida"

Son encantadores de serpientes y vos terminás entrando. Son encantadores de serpientes y vos terminás entrando.

"Me pasó algo parecido hace 20 años y nunca más quise entrar en esto. Te hacen pagar en efectivo y te dan una renta mensual, pero ya hacía 3 o 4 meses notamos que nadie trabajaba en los edificios. En octubre dejaron de pagar la renta y encontramos que no pueden seguir adelante con departamentos que pagamos por anticipado", continuó el relato de Troglio.

Más allá de la denuncia mediática explicó que también realizaron una presentación judicial ya que depositó los ahorros familiares en varios fideicomisos inmobiliarios promovidos por la empresa, animado por la promesa de rentas mensuales y entrega asegurada de las unidades, beneficios que nunca se concretaron.

Hay gente que perdió los ahorros de su vida. Hay gente que perdió los ahorros de su vida.

"Ahora buscan una administración que termine el trabajo, pero que no nos va a reconocer lo invertido. Yo voy derecho a la gente a la que le giré el dinero, pero no dan explicaciones, no los encontrás, ya no podés hablar ni te atienden. Yo giré el dinero a una cuenta en Estados Unidos cuando vivía en Honduras. Yo tengo para seguir viviendo, pero hay gente que puso todo lo que tenía para un departamento y hoy no tiene más plata", narró el DT.

"Empecé una acción legal para ver si puedo recuperar algo porque encima están desaparecidos. La empresa todavía existe, te atienden abajo, pero no te abren. Ponen a una chica que pobrecita no tiene nada que ver. Lo único que pude hacer es ir a un abogado y recurrir a él para que nos ayude", finalizó el entrenador mientras se prepara para disputar el Torneo Apertura con el Taladro.

Pedro Troglio - Banfield Pedro Troglio volvió al fútbol argentino.

¿Por cuánto dinero fue estafado Pedro Troglio?

Pedro Troglio y su pareja adhirieron al fideicomiso en 2024 cuando invirtieron una suma inicial de 64 mil dólares por un departamento. El acuerdo detallaba una renta mensual hasta la entrega final, aunque explicó que ese "pago fue discontinuo y ante los incumplimientos, frente a nuestra queja, lo pagaban. A la fecha, hace meses que no se abona".

Además, Troglio transifirió 93 mil dólares a una cuenta en Estados Unidos cuando siguió una sugerencia directa mientras trabajaba en Honduras. El entrenador explicó que "es evidente que los fondos fueron apropiados" por los administradores en cuestión "en sus cuentas personales en el exterior del país".