La noticia se hizo viral ya que se trata del famoso técnico quien es uno de los afectados, sin embargo, con él hay otros 160 estafados que buscan Justicia y que el dinero aportado sea devuelto.
Pedro Troglio reveló que sufrió una estafa: "Hay gente que perdió los ahorros de su vida"
El entrenador argentino, hoy en labores en Banfield, explicó a las camaras de América TV que se trata de una situación sumamente grave y explicó el modus operandi: "Es una empresa que siempre trabajó en La Plata. Te invitan a una reunión de amigos, con gente allegada a uno, y en medio de un asado te dicen que arman departamentos de pozo".
Son encantadores de serpientes y vos terminás entrando. Son encantadores de serpientes y vos terminás entrando.
"Me pasó algo parecido hace 20 años y nunca más quise entrar en esto. Te hacen pagar en efectivo y te dan una renta mensual, pero ya hacía 3 o 4 meses notamos que nadie trabajaba en los edificios. En octubre dejaron de pagar la renta y encontramos que no pueden seguir adelante con departamentos que pagamos por anticipado", continuó el relato de Troglio.
Más allá de la denuncia mediática explicó que también realizaron una presentación judicial ya que depositó los ahorros familiares en varios fideicomisos inmobiliarios promovidos por la empresa, animado por la promesa de rentas mensuales y entrega asegurada de las unidades, beneficios que nunca se concretaron.
Hay gente que perdió los ahorros de su vida. Hay gente que perdió los ahorros de su vida.
"Ahora buscan una administración que termine el trabajo, pero que no nos va a reconocer lo invertido. Yo voy derecho a la gente a la que le giré el dinero, pero no dan explicaciones, no los encontrás, ya no podés hablar ni te atienden. Yo giré el dinero a una cuenta en Estados Unidos cuando vivía en Honduras. Yo tengo para seguir viviendo, pero hay gente que puso todo lo que tenía para un departamento y hoy no tiene más plata", narró el DT.
Pedro Troglio y su pareja adhirieron al fideicomiso en 2024 cuando invirtieron una suma inicial de 64 mil dólares por un departamento. El acuerdo detallaba una renta mensual hasta la entrega final, aunque explicó que ese "pago fue discontinuo y ante los incumplimientos, frente a nuestra queja, lo pagaban. A la fecha, hace meses que no se abona".
Además, Troglio transifirió 93 mil dólares a una cuenta en Estados Unidos cuando siguió una sugerencia directa mientras trabajaba en Honduras. El entrenador explicó que "es evidente que los fondos fueron apropiados" por los administradores en cuestión "en sus cuentas personales en el exterior del país".