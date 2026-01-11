Los Benavides hicieron historia en el Rally Dakar 2026: Luciano ganó en motos y Kevin en autos

Muy temprano llegó este domingo un buena noticia de la legión de pilotos -20- argentinos que disputan el Rally Dakar 2026. El salteño Luciano Benavides fue el primero en cruzar la meta tras un parcial cronometrado de 459 kilómetros, escoltado por el español Edgar Canet, ambos del equipo Red Bull KTM Factory Racing.
Con la llegada de los autos, se confirmó la mejor noticia: Kevin Benavides ganó el parcial en la categoría Challenger. Se impuso en esta categoría, marcado un hito histórico, donde dos hermanos ganan una etapa en distintas categorías. Luego de haber ganado 11 etapas en Motos, Kevin ganó su primera etapa en la división Autos.
#Dakar2026 | ¡KEVIN BENAVIDES TAMBIÉN GANÓ LA ETAPA EN T3!
Al igual que como lo hizo su hermano Luciano hace solo unas horas en Motos, ahora fue Kevin Benavides quien plasmó el triunfo en la Etapa 7 del Rally Dakar 2026 dentro de la categoría Challenger T3. El salteño…
Luciano Benavides acortó diferencias en la General de Motos- Rally GP
En la 7ª etapa, Luciano Benavides ganó con un tiempo de 4 horas 56 segundos (04h 00' 56''), Canet llegó a 4 minutos 47 segundos. Tercero fue el francés Adrien Van Beveren (Monster Energy Honda HRC) a 4' 57'' de Benavides. El australiano Daniel Sanders (Red Bull KTM Factory Racing) fue 4° (a +05' 35'').
En cuanto a la Clasificación General de la categoría Motos Rally GP (la máxima), Luciano Benavides se ubica tercero, a +4' 40'' de Sanders, y a 15'' del escolta estadounidense Ricky Brabec.
Este parcial se disputó entre las localidades de Arabia Saudita de Riad y Wadi ad Dawasir, con un total de 877 kilómetros, 459 cronometrados y 418 de enlace.
Moto Rally 2: Santiago Rostán fue 28° y ganó Docherty
En la segunda categoría de motos, Rally 2, el argentino Santiago Rostán (KTM- XRaids Experience) finalizó en el puesto 28°, con un tiempo de 05h 00' 55'', a 52' 21'' del ganador de la etapa, el sudafricano Michael Docherty (Bas World KTM Team), que empleó un tiempo de 04h 08' 34''. Rostán está 25° en la General, con un acumulado de 36h 38' 24''.
Escoltaron a Docherty el esloveno Toni Mulec (Bas World KTM Team), a +04' 50'' (penalizado con 10''); y tercero fue el francés Neels Theric (Kove Factory Racing ), a + 00h 05' 04''.
Autos- Ultimate: Ekström ganó la etapa y le mete presión a Al Attiyah
Este domingo el sueco Matia Ekström (Ford Racing) le puso emoción a la máxima categoría de Autos, al imponerse en el parcial registrando un tiempo de 3h 44' 2200, descontando así ventaja al líder de la General, Nasser Al Attiyah (Dacia Sandriders), que llegó 11°, a +07' 24'' del sueco.
En segundo lugar llegó a Wadi ad Dawasir el portugués Joao Ferreira (Toyota Gazoo Racing SA), a +04' 27''; tercero fue el estadounidense Mitchell Guthrie (Ford Racing), a +05' 55''.
El podio de la Clasificación General de esta divisional, marcha puntero Nasser Al Attiyah, con un tiempo acumulado de 28h 10' 15'' (Penalizado con +02'); 2° está Ekström (+ 04' 47''); y 3° marcha el español Nani Roma (Ford Racing), a + 07' 15''.