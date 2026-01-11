Estados Unidos asocia dos países a una nueva coalición y desafía a China tecnológicamente

Qatar y Emiratos Árabes Unidos se incorporan al esfuerzo liderado por Estados Unidos, junto a Japón, Corea del Sur y Australia. Mientras Japón y Corea del Sur aportan su liderazgo en la industria de semiconductores y Australia, minerales críticos, Qatar y Emiratos contribuyen con inversión, infraestructura y una estrategia de diversificación económica basada en innovación tecnológica.

Pax Silica

La importancia de esta nueva coalición tecnológica lidera por Estados Unidos

La importancia de esta coalición radica en su carácter preventivo. No busca aislar completamente a China del sistema global, sino reducir riesgos asociados a una excesiva concentración de producción en un solo país. Estados Unidos y sus socios intentan asegurar que sectores sensibles, como chips avanzados, inteligencia artificial y tecnologías emergentes, no queden expuestos a interrupciones, tensiones geopolíticas o decisiones unilaterales.

Desde una perspectiva global, este movimiento de Estados Unidos refleja un cambio en las prioridades estratégicas. La tecnología pasó de ser un ámbito principalmente económico a convertirse en un factor central de seguridad nacional y política exterior. La cooperación entre Estados ya no se limita a lo militar o comercial, sino que se extiende a la capacidad de diseñar, producir y sostener tecnologías fundamentales para el funcionamiento de las economías modernas.