Barcelona retuvo la Supercopa de España al vencer al Real Madrid en un clásico vibrante

Barcelona le ganó un partidazo al Real Madrid en Arabia Saudita, retuvo la Supercopa de España y mantuvo su condición de equipo más ganador de la competencia.

Por UNO
Barcelona le ganó un partidazo al Real Madrid en Yeda, Arabia Saudita, retuvo la Supercopa de España y mantuvo su condición de equipo más ganador de la competencia.

En el estadio King Abdullah lo mejor fue el cierre de la primera parte, ya que se marcaron 3 goles en apenas 4 minutos.

raphinha
Raphinha hizo dos goles para el Barcelona en la final de la Supercopa de España.

El brasileño Raphinha abrió el marcador para el conjunto culé y en el tiempo de descuento de la primera parte llegó el empate del brasileño Vinicius para el Madrid, el gol del polaco Robert Lewandowski para los catalanes y un nuevo empate merengue marcado por el joven Gonzalo.

Luego, en la segunda mitad, llegó el segundo tanto de Raphinha que sentenció la victoria del Barcelona pese a los ingresos de Franco Mastantuono y Kylian Mbappé, protagonista de la jornada, ya que pese a que no había viajado junto a sus compañeros por una lesión, llegó en las horas previas al clásico a Arabia Saudita e ingresó desde el banco.

En semifinales, el Real Madrid venció 2-1 al Atlético de Madrid y el Barcelona goleó sin atenuantes al Athletic de Bilbao por 5 a 0.

La Supercopa de España

Barcelona alcanzó con esta victoria el bicampeonato y acrecentó su condición de máximo ganador de la Supercopa de España con 16 títulos en 28 finales, mientras que el Real Madrid la ganó 13 veces y perdió 8 definiciones.

Los clásicos rivales jugaron 11 finales entre sí con 7 victorias del Real Madrid y 4 del Barcelona, 3 de ellas en las últimas 4 ediciones.

