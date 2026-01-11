Barcelona retuvo la Supercopa de España al vencer al Real Madrid en un clásico vibrante

Embed - HIGHLIGHTS | FC BARCELONA 3 vs 2 REAL MADRID | SPANISH SUPER CUP FINAL | EL CLASICO

Luego, en la segunda mitad, llegó el segundo tanto de Raphinha que sentenció la victoria del Barcelona pese a los ingresos de Franco Mastantuono y Kylian Mbappé, protagonista de la jornada, ya que pese a que no había viajado junto a sus compañeros por una lesión, llegó en las horas previas al clásico a Arabia Saudita e ingresó desde el banco.

En semifinales, el Real Madrid venció 2-1 al Atlético de Madrid y el Barcelona goleó sin atenuantes al Athletic de Bilbao por 5 a 0.

La Supercopa de España

Barcelona alcanzó con esta victoria el bicampeonato y acrecentó su condición de máximo ganador de la Supercopa de España con 16 títulos en 28 finales, mientras que el Real Madrid la ganó 13 veces y perdió 8 definiciones.

Los clásicos rivales jugaron 11 finales entre sí con 7 victorias del Real Madrid y 4 del Barcelona, 3 de ellas en las últimas 4 ediciones.