River presentó una fuerte denuncia ante la FIFA: cuáles fueron los motivos

La sucesión de momentos es sencillo de relatar. El 29 de diciembre de 2025 el jugador de la Séptima División decidió abandonar River con el objetivo de llegar a Europa, aunque aun no logra firmar un contrato con algún club del Viejo Continente.

Decisión que fue respaldada y, quizás, hasta provocada por el representante del jugador, Martín Guastadisegno. El Millonario furioso por lo sucedido es que decidió recurrir a la FIFA y va por todo: denunció formalmente al agente ya que lo acusan de haber dañado el patrimonio institucional como el proceso formativo del jugador.

El Artículo 21 del Reglamento de Agentes FIFA evalúa los castigos por violaciones al código de ética y desde Núñez buscan que se le revoque la licencia a Guastadisegno. Para ello, presentaron un informe de nueve páginas con toda la documentación necesaria para probar las faltas de ética del representante.

River acusa que el agente lleva adelante un mecanismo aceitado y estudiado para evitar que los juveniles firmen su primer contrato profesional, de esta manera puede emigrar del equipo sin darle la oportunidad a los clubes de obetener ganancias económicas al transferirlos.

Se trata de una conducta repetitiva por parte de Guastadisegno ya que, además del caso Luca Scarlato esto sucedió con Joaquín Panichelli (también jugaba en River) y con Matías Soulé que jugaba en Vélez.

La denuncia del Millo también hace hincapié en que el representante decidió interrupir las comunicaciones y dejó de responder el teléfono cuando buscaban firmar el contrato profesional.

Como si esto fuera poco, según informó Clarín, River explica en el informe que el representante le había ofrecido 200 mil dólares a la madre del juvenil para que no firmara el contrato.

La madre del juvenil apuntó contra River

Lorena Cuervo, madre del juvenil, dialogó con DSports y defendió al representante: "Martín no tiene ningún interés económico en Lucas, sino que es un interés afectivo porque me crie con él durante toda la infancia y lo quiere a Lucas como si fuera su sobrino".

"Siempre van a atacar al representante y a la familia. Lucas vivió varias situaciones estresantes. En julio se dijo que se lo llevaba el Inter y que el presidente (Jorge Brito en ese entonces) lo blindaba y todo fue mentira", agregó la madre del jugador.