Se quemaron 12.000 hectáreas por los incendios en Chubut en sólo una semana

Siguen las investigaciones para determinar responsabilidades por el fuego provocado de modo intencional al menos en algunos sectores.

incendios en chubut1 Inmenso es el trabajo de los brigadistas. Noticias Argentinas

12.000 hectáreas consumidas por el fuego

En Epuyén, solo en la última semana se quemaron 12.000 hectáreas. El sábado, el área afectada se duplicó en pocas horas debido a las ráfagas, marcando el punto más crítico de la emergencia.

De esta manera, resultó en una grata sorpresa meteorológica, ya que el pronóstico más optimista indicaba lluvias recién para el miércoles. Sin embargo, pasado el mediodía del domingo, las nubes negras cubrieron el cielo y el agua comenzó a caer, tomando por sorpresa a los equipos de emergencia.

Aunque el alivio es real, los especialistas mantienen la cautela. Para que el incendio se considere contenido o sofocado, se estima que harían falta entre 20 y 30 milímetros de agua caída de forma sostenida.

La lluvia ayuda a bajar la temperatura, pero los brigadistas deben continuar trabajando para evitar que los focos subterráneos se reactiven cuando el clima vuelva a secarse.

incendios en chubut1 La Nación envió casi 300 brigadistas a Chubut. Noticias Argentinas

El gobierno nacional desplegó casi 300 brigadistas y 15 medios aéreos

El vocero presidencial, Manuel Adorni, detalló el operativo interjurisdiccional para combatir el fuego en la región patagónica. La asistencia incluye apoyo logístico de las Fuerzas Armadas y el envío de ayuda humanitaria a las provincias afectadas.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, informó que ya se encuentran operativos 295 brigadistas en el terreno para contener el avance de las llamas.

El operativo montado para mitigar los focos ígneos incluye un amplio soporte logístico y aéreo:

Fuerza Aérea: El despliegue contempla 15 medios aéreos destinados al combate directo del fuego y traslado de personal.

Equipamiento: Se enviaron camiones autobomba con tracción 4x4 para acceder a zonas de difícil transitabilidad.

Apoyo Militar: Las Fuerzas Armadas brindan soporte logístico, mientras que se dispuso de asistencia sanitaria permanente en las áreas de conflicto.

Ayuda Humanitaria: El Gobierno Nacional coordina el envío de suministros básicos con las provincias y municipios afectados para asistir a los damnificados.

Adorni destacó el trabajo conjunto con los cuerpos de bomberos voluntarios y agradeció especialmente a quienes "arriesgan su vida para salvar la de los argentinos". "Fin", cerró el vocero en su habitual estilo de comunicación tras remarcar la labor coordinada del Gabinete Nacional._