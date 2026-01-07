Confirmaron que el incendio que afecta 1.800 hectáreas en Chubut fue intencional

incendio chubut Los incendios en la Patagonia están causando estragos en el inicio de este 2026.

La situación con los incendios en la Patagonia

“Tenemos actualmente cinco incendios: el de Cholila, que fue el primero, está controlado y se constató que fue intencional, ya que se encontró material combustible y acelerante. El segundo incendio, que es en El Turbio, está contenido en un 90%. Por otro lado, se encuentra activo el del Parque Nacional Los Alerces y ya está controlado el de Lago Engaño”, indicó el gobernador de Chubut.

Asimismo, Ignacio Torres dijo: “El incendio que nos ocupa en este momento y sobre el cual queremos llevar tranquilidad y concientizar es el de Puerto Patriada, en El Hoyo, donde ya fueron afectadas 1.800 hectáreas. El lunes evacuamos a más de 3.000 turistas que se encontraban en el lugar”.

“Lo más importante es llevar tranquilidad a toda la ciudadanía, porque estamos actuando en tiempo real y ante cualquier necesidad de evacuación para las familias, en este caso de Epuyén, donde está llegando una parte del incendio, garantizando por sobre todo la seguridad de las personas”, expresó sobre el incendio.

Un poco más al norte, en Río Negro, también se están registrando incendios. Los medios de Bariloche informan que este martes se produjo uno en el Vertedero Municipal, lo que generó preocupación en los lugareños.