Patagonia en llamas: así se ven los incendios desde el espacio

Incendios en la Patagonia

En Chubut, un incendio forestal inició este lunes al mediodía en Puerto Patriada, una villa turística del norte de la provincia, donde arrasó con viviendas, varios vehículos y obligó a evacuar a cientos de visitantes y residentes ante el avance de las llamas.

Embed - Agencia Federal de Emergencias on Instagram: "INCENDIO EN PUERTO PATRIADA Chubut Desde la Agencia Federal de Emergencias (AFE) continuamos colaborando con la provincia en otro incendio, desplegamos 4 medios aéreos, brigadistas y vehículos. Trabajan 1 avión hidrante anfibio AT 802 de 3.000 litros, 1 helicóptero y 2 aviones hidrantes terrestres junto a un avión de la provincia de Chubut. Sumamos combatientes de nuestra Brigada Nacional Sur con vehículos y equipamiento específico y el coordinador regional de la AFE está en el lugar." View this post on Instagram

Otro incendio continúa activo este martes en el Parque Nacional Los Glaciares, en Santa Cruz, donde las autoridades afirmaron que las llamas ya afectaron alrededor de 340 hectáreas de pastizales, arbustos y matorrales.