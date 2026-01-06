Patagonia en llamas: así se ven los incendios desde el espacio

Varios incendios están sucediendo actualmente en distintas partes del país. De acuerdo con datos difundidos por la Agencia Federal de Emergencias, permanecen activos tres focos de incendio en las provincias de Chubut y Santa Cruz, mientras que otros siete, localizados en esas mismas jurisdicciones y en Río Negro, fueron contenidos o controlados.
Incendios en la Patagonia
En Chubut, un incendio forestal inició este lunes al mediodía en Puerto Patriada, una villa turística del norte de la provincia, donde arrasó con viviendas, varios vehículos y obligó a evacuar a cientos de visitantes y residentes ante el avance de las llamas.
Otro incendio continúa activo este martes en el Parque Nacional Los Glaciares, en Santa Cruz, donde las autoridades afirmaron que las llamas ya afectaron alrededor de 340 hectáreas de pastizales, arbustos y matorrales.
El Servicio Meteorológico Nacional compartió unas imágenes satelitales en las cuales se puede visualizar dos grandes incendios en Patagonia: uno al oeste de Esquel y otro en Puerto Patriada, cerca de El Maitén.
Precaución frente a los incendios
El incendio es el resultado de un fuego incipiente no controlado, cuyas consecuencias afectan tanto a la vida y salud como a las condiciones estructurales de un establecimiento. Es importante saber que, además de la mano humana, hay otros factores naturales, como la sequía, la baja humedad y el viento Zonda, que pueden ocasionar incendios.
¿Qué hacer si se detecta un incendio?
- En caso de ver un incendio, se debe mantener la calma y dar aviso a las autoridades de inmediato (911).
- Si tiene un plan de emergencia, póngalo en práctica.
- Actué pero no asuma riesgos inútiles.
- No se exponga mucho tiempo al humo: puede asfixiarlo y hacerle perder el sentido.
- Si no sabe cómo actuar, evacue el lugar hacia el lado contrario de las llamas.
¿Qué hacer después?
- Si localiza al causante, denúncielo.
- Organícese con las brigadas y vecinos.
- Siga las instrucciones de la autoridad.
- Verifique que el fuego esté apagado, organice una guardia de cenizas.