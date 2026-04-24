Cornejo prometió analizar una ayuda a las pymes pero deslindó culpas en el gobierno nacional

Matías Díaz Telli y empresarios.jpg Matías Díaz Telli, de la UIM, adhirió al pedido de ayuda a Cornejo. Afirmó que 70% de las pymes tienen problemas para pagar impuestos y a sus proveedores

Al respecto, el Ejecutivo se comprometió a que las áreas técnicas analicen de forma prioritaria las propuestas de índole provincial. Se estudiarán medidas de financiamiento y el posible diferimiento de impuestos que dependen de Mendoza.

Respecto a la macroeconomía, el Gobierno señaló que el país atraviesa una transformación para corregir desequilibrios. Cornejo insistió en que las herramientas de fondo para frenar la recesión exceden las facultades del despacho provincial.

Cornejo: "No habrá soluciones mágicas"

En su defensa, Cornejo destacó el equilibrio fiscal logrado durante la última década en la provincia. Remarcaron que la reducción del gasto público permitió sostener la inversión pese al recorte de fondos nacionales.

“Somos conscientes de que el actual contexto macro, la caída de la actividad, restricciones de financiamiento y la suba de costos configuran un escenario complejo para las pymes. Pero la mayoría de sus reclamos son de exclusiva competencia nacional”, aseguró el gobernador.

Tras destacar el orden financiero de Mendoza ("se sostuvo de manera consistente una política de equilibrio fiscal") con una baja de hasta 6 puntos del gasto sin resignar obra pública, aseguró que "no habrá soluciones mágicas ni promesas fáciles".

Por eso, la respuesta oficial a la demanda empresaria apuntó a conformar una mesa técnica, que evalúe la viabilidad de los pedidos impositivos locales sin comprometer la solidez de las arcas públicas.

La crisis de las pymes, entre Mendoza y la Nación

Si bien Cornejo le atribuyó mayor competencia a la Nación respecto de muchos de los planteos de las empresas, desde las cámaras reclamantes anticiparon que harán lo propio, además de pedirle al gobierno de Javier Milei una política industrial.

Es que el diagnóstico es preocupante: mientras 33 firmas del sector metalmecánico tienen problemas de embargos, 70% de las pymes tienen dificultades para pagar a proveedores e impuestos.

Frente a ese panorama, y más allá de deslindar responsabilidades con el gobierno nacional, Cornejo argumentó que el país atraviesa "un proceso de transformación profunda, destinada a corregir desequilibrios estructurales”.

A su vez, tanto el mandatario provincial como su ministro ratificaron la intención de sostener una estrategia basada en “prudencia fiscal, competitividad, infraestructura, financiamiento inteligente y visión de largo plazo”.