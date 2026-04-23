Auxilio a las Pymes: 26 cámaras y federaciones le pidieron a Cornejo un salvataje urgente

La "delicada" situación que atraviesan las Pymes mendocinas y la preocupación por sostenerlas, fue lo que motivó que 26 cámaras empresariales y federaciones económicas le enviaran una contundente nota al gobernador Alfredo Cornejo pidiéndole medidas urgentes que les lleven algo de alivio fiscal y económico. Puntualmente piden diferir pagos de ejecuciones fiscales y levantar embargos e inhibiciones de sus cuentas bancarias.
Son cámaras que nuclean a Pymes de comercio, agricultura, vitivinicultura, industria, turismo y construcción, cuyos dirigentes le marcaron a Cornejo que la sostenida retracción económica en varios sectores del entramado productivo está generado un preocupante deterioro en esas pequeñas y medianas empresas locales. Tan apremiante es la situación que se vuelve impostergable la aplicación de políticas que apunten a "la reactivación económica, la preservación del empleo y la continuidad de las unidades productivas", marca el escrito.
"Enviamos la nota porque en nuestro caso el 33% de las empresas de la metalmecánica de Mendoza estamos teniendo problemas de embargos y necesitamos aliviniar la carga impositiva", blanqueó Fabián Solis, presidente de Asinmet, la Asociación de Industriales metalúrgicos de Mendoza.
Y sumó que más allá del auxilio que les pueda dar el Gobierno provincial, aspiran a que la Nación defina una política que vea al sector industrial como "aliado para el desarrollo de la Argentina". Para eso ya agendaron también una reunión con el diputado nacional libertario Luis Petri, para hacerle llegar su preocupación por la situación de las Pymes mendocinas.
Por su lado, Matías Díaz Telli, titular de la Unión Industrial Mendoza (UIM) apuntó que "un 70% de las pequeñas empresas del sector tienen problemas para cumplir con los pagos tanto de proveedores como de las obligaciones impositivas".
Y reclamó por las altas tasas de intereses que deben pagar las pequeñas y medianas empresas cuando se atrasan en los pagos de impuestos a ARCA y ATM.
Esos empresarios y referentes, reclaman además que la situación se vuelve asfixiante para las Pymes, primero por la virtual paralización de la obra pública financiada por Nación, pero también por "la ausencia de un nuevo pacto fiscal, la falta de avances en una ley de coparticipación más equitativa y la inexistencia de una reforma tributaria que alivie la carga sobre la producción".
A ese combo, de por sí explosivo, los empresarios sumaron que tienen que soportar la elevada presión fiscal y sobrellevar "las restricciones en el acceso al crédito, la creciente capacidad instalada ociosa, la falta de liquidez, la caída del ingreso real y el sostenido incremento de costos".
Las 9 medidas que piden las cámaras para salvar a las Pymes
Entre los planteos que llevaron esas cámaras empresariales y federaciones económicas, resaltan:
- Diferimiento de pagos: postergación de las ejecuciones fiscales, levantamientos de los embargos e inhibiciones en las cuentas bancarias por al menos 180 días.
- Alivio financiero: reducción de las tasas de financiación en planes para Pymes y pequeños contribuyentes ante ARCA y ATM.
- Gasto público: revisión y reducción del gasto público estructural como condición necesaria para disminuir la presión impositiva.
- Costos energéticos: disminución de la carga impositiva (provincial y municipal) y de otros conceptos asociados al consumo energético productivo.
- Obra pública local: priorizar obras de infraestructura de pequeña y mediana escala con alto impacto en el empleo y rápida capacidad de derrame en la economía local.
- Financiamiento: facilitar y abaratar el acceso a herramientas de financiamiento productivo en el marco de la eventual reconfiguración del Fondo para la Transformación y el Crecimiento.
- RIMI (Régimen de Incentivo a las Medianas Inversiones): adhesión provincial y municipales al RIMI, tanto en lo conceptual como mediante medidas concretas que fomenten la inversión productiva.
- Endeudamiento y sostenibilidad fiscal: no avanzar en nuevos esquemas de endeudamiento sin antes reevaluar la situación de las cuentas provinciales; consolidar y finalizar los compromisos asumidos antes de considerar nuevas obligaciones, para evitar trasladar mayores cargas a la economía provincial y, en particular, a las PyMEs.
- Inversión pública y eficiencia de recursos: revisar la priorización de proyectos de inversión pública y reconsiderar procesos de evaluación de ofertas de obras en estudio, reasignando recursos hacia iniciativas de menor escala y mayor impacto inmediato en la actividad económica y el empleo, como así también fortalecer el financiamiento a los distintos sectores productivos.