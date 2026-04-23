Auxilio a las Pymes: 26 cámaras y federaciones le pidieron a Cornejo un salvataje urgente

Maipú Pymes 1.jpg Entre los firmantes de la nota que enviaron al gobernador Alfredo Cornejo está la Asociación de Industriales de la Metalmecánica de Mendoza, desde donde afirman que un 33% de las Pymes tienen afrontan situaciones de embargo. Archivo

Y sumó que más allá del auxilio que les pueda dar el Gobierno provincial, aspiran a que la Nación defina una política que vea al sector industrial como "aliado para el desarrollo de la Argentina". Para eso ya agendaron también una reunión con el diputado nacional libertario Luis Petri, para hacerle llegar su preocupación por la situación de las Pymes mendocinas.

Por su lado, Matías Díaz Telli, titular de la Unión Industrial Mendoza (UIM) apuntó que "un 70% de las pequeñas empresas del sector tienen problemas para cumplir con los pagos tanto de proveedores como de las obligaciones impositivas".

Matías Díaz Telli (3).jpeg Matías Díaz Telli, titular de la Unión Industrial de Mendoza, aseguró que un 70% de las Pymes de su sector tiene problemas para pagar a sus proveedores y sus obligaciones impositivas. Foto: Martín Pravata

Y reclamó por las altas tasas de intereses que deben pagar las pequeñas y medianas empresas cuando se atrasan en los pagos de impuestos a ARCA y ATM.

Esos empresarios y referentes, reclaman además que la situación se vuelve asfixiante para las Pymes, primero por la virtual paralización de la obra pública financiada por Nación, pero también por "la ausencia de un nuevo pacto fiscal, la falta de avances en una ley de coparticipación más equitativa y la inexistencia de una reforma tributaria que alivie la carga sobre la producción".

A ese combo, de por sí explosivo, los empresarios sumaron que tienen que soportar la elevada presión fiscal y sobrellevar "las restricciones en el acceso al crédito, la creciente capacidad instalada ociosa, la falta de liquidez, la caída del ingreso real y el sostenido incremento de costos".

Las 9 medidas que piden las cámaras para salvar a las Pymes

Entre los planteos que llevaron esas cámaras empresariales y federaciones económicas, resaltan: