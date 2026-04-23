Un incendio se registró este jueves cerca de las 23.50 en el Mercado Cooperativo del Este, ubicado sobre el lateral sur de Ruta 7, en Guaymallén. Tras llamados al 911, personal policial constató la presencia de fuego en el interior del predio y dio intervención a Bomberos, que trabajaron en el lugar para controlar la situación.
Un incendio en el Mercado Cooperativo del Este en Guaymallén dejó importantes pérdidas materiales
Un incendio afectó parte del Mercado Cooperativo del Este en Guaymallén, lo que generó importantes pérdidas materiales en varios puestos
Dos personas fueron identificadas y se reportaron daños en puestos comerciales y mercadería.
El alerta y la llegada de los equipos de emergencia
El hecho fue advertido a partir de varios llamados al 911 sobre un foco de incendio dentro del mercado. A raíz de esto, policías se desplazaron hasta el lugar y, al ingresar, vieron el fuego en pasillos internos del predio.
Ante esta situación, se solicitó la intervención de Bomberos del Cuartel Central y Voluntarios de Guaymallén, quienes llegaron con distintas dotaciones para extinguir las llamas.
El trabajo de los bomberos en el interior del mercado
Los equipos desplegaron un operativo que incluyó tareas de extinción y enfriamiento, con el objetivo de controlar el foco de incendio y evitar su propagación a otros sectores del mercado.
El trabajo se concentró en una zona específica donde el fuego había tomado mayor intensidad para evitar que se extendiera al resto de los comercios.
El sector afectado y las pérdidas
De acuerdo con las primeras evaluaciones realizadas en el lugar, el incendio se habría originado en el área de cámaras de refrigeración.
Como consecuencia, resultaron afectadas dos casillas correspondientes a los puestos 183 y 184, donde se registraron daños materiales.
Entre las pérdidas se detallaron:
- Mercadería almacenada en los puestos
- Una cámara de refrigeración
Las autoridades continúan evaluando el alcance de los daños.
Personas identificadas en el lugar
Durante el operativo, fueron identificadas dos personas vinculadas al sector afectado. No se informó sobre personas lesionadas, y la intervención se centró en el control del incendio y la evaluación de los daños.
Tras controlar la situación, se dio intervención a la Oficina Fiscal, que quedó a cargo de las actuaciones correspondientes.
En el lugar se dispuso la realización de pericias para determinar el origen del incendio, mientras avanza la investigación para establecer cómo se inició el foco en el sector afectado.
Un operativo que evitó mayores daños
El rápido accionar del personal policial y de los equipos de bomberos permitió controlar el incendio y evitar que se propagara a otras áreas del mercado, lo que podría haber generado consecuencias mayores.
El hecho quedó bajo investigación, mientras se avanza en la recopilación de información para esclarecer el incendio ocurrido.