Un incendio en el Mercado Cooperativo del Este en Guaymallén dejó importantes pérdidas materiales

Incendio en el Mercado Cooperativo de Guaymallén largas horas de trabajo y daños El incendio en el Mercado Cooperativo de Guaymallén llevó horas de trabajo de los Bomberos y dejó varios daños.

Ante esta situación, se solicitó la intervención de Bomberos del Cuartel Central y Voluntarios de Guaymallén, quienes llegaron con distintas dotaciones para extinguir las llamas.

El trabajo de los bomberos en el interior del mercado

Los equipos desplegaron un operativo que incluyó tareas de extinción y enfriamiento, con el objetivo de controlar el foco de incendio y evitar su propagación a otros sectores del mercado.

El trabajo se concentró en una zona específica donde el fuego había tomado mayor intensidad para evitar que se extendiera al resto de los comercios.

El sector afectado y las pérdidas

De acuerdo con las primeras evaluaciones realizadas en el lugar, el incendio se habría originado en el área de cámaras de refrigeración.

Como consecuencia, resultaron afectadas dos casillas correspondientes a los puestos 183 y 184, donde se registraron daños materiales.

Entre las pérdidas se detallaron:

Mercadería almacenada en los puestos

Una cámara de refrigeración

Las autoridades continúan evaluando el alcance de los daños.

Incendio en el Mercado Cooperativo de Guaymallén causó pérdidas y movilizó a bomberos Incendio en el Mercado Cooperativo de Guaymallén causó pérdidas y movilizó a bomberos

Personas identificadas en el lugar

Durante el operativo, fueron identificadas dos personas vinculadas al sector afectado. No se informó sobre personas lesionadas, y la intervención se centró en el control del incendio y la evaluación de los daños.

Tras controlar la situación, se dio intervención a la Oficina Fiscal, que quedó a cargo de las actuaciones correspondientes.

En el lugar se dispuso la realización de pericias para determinar el origen del incendio, mientras avanza la investigación para establecer cómo se inició el foco en el sector afectado.

Un operativo que evitó mayores daños

El rápido accionar del personal policial y de los equipos de bomberos permitió controlar el incendio y evitar que se propagara a otras áreas del mercado, lo que podría haber generado consecuencias mayores.

El hecho quedó bajo investigación, mientras se avanza en la recopilación de información para esclarecer el incendio ocurrido.