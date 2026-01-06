Tragedia bajo llamas: dos muertos y 37 heridos en un geriátrico

Según lo explicado por las autoridades, participaron alrededor de 20 ambulancias del ámbito privado y público y debieron intervenir ocho dotaciones de bomberos. Según los testios, el fuego comenzó en la planta baja y se fue extendiendo.

El subsecretario de Salud, Fernando Alí, informó que los pacientes del incendio fueron categorizados y derivados a distintos centros asistenciales:

Hospital Municipal: 25 internados. Cuatro de ellos ya recibieron tratamiento en cámara hiperbárica para cuadros de intoxicación.

Clínica María Auxiliadora: 8 internados, algunos en terapia intensiva.

Clínica Cemeda: 4 pacientes internados.

Las autoridades indicaron que aún se desconocen las causas exactas del inicio del fuego, por lo cual trabaja en el lugar la Policía Científica y Bomberos de la Policía de Azul. Respecto a la situación administrativa del geriátrico, se aclaró que el lugar estaba incluido hace un año en un programa municipal de evaluación y seguimiento.