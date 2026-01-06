Un incendio de grandes proporciones en una residencia de adultos mayores en el barrio Isaura de Olavarría dejó como saldo dos personas fallecidas y 37 heridas con diversos grados de afectación. El fuego se desató este lunes por la noche en el establecimiento ubicado en la calle 25 de Mayo y 110.
Tragedia bajo llamas: dos muertos y 37 heridos en un geriátrico
Casi todos los heridos sufrieron intoxicación por inhalación de monóxido de carbono. Entre los internados se encuentran tres bomberos, uno de los cuales permanece en unidad de terapia intensiva con asistencia respiratoria.
Detalles del siniestro y operativo: el incendio
El titular de Defensa Civil, Adrián Guevara, precisó que el primer llamado se recibió a las 21:36 y que, al llegar la primera dotación, el incendio ya estaba generalizado en el primer piso.
Según lo explicado por las autoridades, participaron alrededor de 20 ambulancias del ámbito privado y público y debieron intervenir ocho dotaciones de bomberos. Según los testios, el fuego comenzó en la planta baja y se fue extendiendo.
El subsecretario de Salud, Fernando Alí, informó que los pacientes del incendio fueron categorizados y derivados a distintos centros asistenciales:
- Hospital Municipal: 25 internados. Cuatro de ellos ya recibieron tratamiento en cámara hiperbárica para cuadros de intoxicación.
- Clínica María Auxiliadora: 8 internados, algunos en terapia intensiva.
- Clínica Cemeda: 4 pacientes internados.
Las autoridades indicaron que aún se desconocen las causas exactas del inicio del fuego, por lo cual trabaja en el lugar la Policía Científica y Bomberos de la Policía de Azul. Respecto a la situación administrativa del geriátrico, se aclaró que el lugar estaba incluido hace un año en un programa municipal de evaluación y seguimiento.