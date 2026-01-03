Inicio Sociedad incendio
Protesta de antimineros

Detuvieron al acusado de provocar un incendio en el árbol de Navidad de la Peatonal Sarmiento

Un hombre de 33 años quedó a disposición de la Justicia tras el incendio que provocó en el pinito de Navidad en medio de una protesta contra la minería

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
Una de las pruebas que muestran que se trató de un incendio intencional en el árbol de Navidad de la Peatonal Sarmiento.

Una de las pruebas que muestran que se trató de un incendio intencional en el árbol de Navidad de la Peatonal Sarmiento.

Un hombre de 33 años fue detenido el viernes por la noche acusado de haber provocado un incendio y dañado el emblemático árbol de Navidad ubicado en la Peatonal Sarmiento, de Ciudad de Mendoza. El hecho se produjo en medio de una protesta en contra de la minería que había arrancado horas antes en la calle Arístides Villanueva.

La detención se logró tras una investigación que incluyó el análisis de las cámaras de seguridad y testimonios, según informaron este sábado desde el Ministerio Público Fiscal.

El detenido, identificado como Gonzalo Emmanuel Videla Castro fue capturado como el presunto autor del incendio que afectó al adorno navideño.

pino navidad incendio antimineros
As&iacute; qued&oacute; la base del pinito de Navidad tras el incendio que se logr&oacute; apagar a tiempo.

Así quedó la base del pinito de Navidad tras el incendio que se logró apagar a tiempo.

La investigación inicial fue dirigida por la Fiscal Correccional, Giselle Lana.

Para dar con el sospechoso, se analizaron exhaustivamente las grabaciones de las cámaras del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) y de circuitos privados de televisión. Además, se recabaron testimonios de personas que circulaban por la zona al momento del incidente.

Videla Castro ha sido puesto a disposición de la Unidad Fiscal de Delitos No Especializados y será imputado en las próximas horas por el delito de incendio doloso. La causa ahora quedará a cargo de la fiscal Mónica Fernández Poblet.

Embed - Incendio en el árbol de Navidad de la peatonal Sarmiento

Mercedes Rus y Ulpiano Suarez repudiaron el hecho en la Peatonal Sarmiento

Tanto la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, y el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, condenaron enérgicamente el incendio del árbol de Navidad ubicado en la Peatonal Sarmiento, que se produjo este viernes en el contexto de una marcha antiminera.

Desde las redes sociales, ambos funcionarios repudiaron la acción violenta que se vivió en el paseo público y adelantaron que harán las denuncias correspondientes ante la Justicia.

Desde el municipio incluso precisaron que habían solicitando los registros de las cámaras de videovigilancia de la zona, lo que colaboró para identificar al acusado de cometer el incendio en el icónico paseo público.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar