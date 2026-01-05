Esquí: Rast ganó su primer gigante y lo dedicó a las víctimas de Crans-Montana

BeFunky-collage (5)

Scheib volvió a mostrar por qué es una de las grandes referencias del invierno. La austríaca, ganadora de tres de las últimas cinco carreras, presionó con una gran segunda manga, pero terminó a 0,20 segundos del tiempo de la suiza. De todos modos, mantiene el liderazgo de la clasificación de Gigante y la pechera roja.

El tercer puesto fue para Paula Moltzan, en otra muy buena jornada para el equipo técnico femenino estadounidense, que colocó tres corredoras entre las ocho mejores. De esta manera logró su segundo podio de la temporada, apenas una semana después de una fuerte caída en Semmering.

El top cinco lo completaron dos nombres fuertes: la última campeona olímpica de Gigante, la sueca Sara Hector, y Mikaela Shiffrin, la esquiadora más ganadora de la historia en esta disciplina. En tanto, Alice Robinson no logró completar la primera manga por segunda carrera consecutiva.

Con esta victoria y el segundo puesto conseguido la semana pasada, Rast escaló al segundo lugar de la general de Gigante. En una temporada muy pareja, con nueve corredoras distintas ya subidas al podio, la suiza se ubica como una de las protagonistas.