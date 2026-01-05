Esquí: Rast ganó su primer gigante y lo dedicó a las víctimas de Crans-Montana

Camille Rast vivió este sábado uno de los momentos más importantes de su carrera. En Kranjska Gora, Eslovenia, la suiza consiguió su primera victoria en Slalom Gigante de Copa del Mundo de esquí, un resultado que la mete de lleno en la pelea de la disciplina de cara a los próximos Juegos Olímpicos. Sin embargo, sus primeras palabras estuvieron lejos del festejo: el recuerdo fue para las víctimas del incendio ocurrido en Crans-Montana.
Rast fue contundente desde el principio. Largó con la pechera número uno y ya en la primera manga marcó diferencia, con 0,33 segundos de ventaja en el parcial intermedio. En la segunda bajada supo sostener ese margen y selló el triunfo por delante de la austríaca Julia Scheib y de la estadounidense Paula Moltzan, en el primer Gigante de la temporada 2026.
“En mi ciudad hubo un accidente trágico y pienso en todas esas familias, y corrimos por ellas este fin de semana”, expresó Rast post carrera. Más tarde agregó: “El deporte trae emoción y espero que hoy haya podido llevar algo de emoción positiva a la gente. Es muy duro no estar en casa en un momento así, y espero haber podido sacar alguna sonrisa”.
Scheib volvió a mostrar por qué es una de las grandes referencias del invierno. La austríaca, ganadora de tres de las últimas cinco carreras, presionó con una gran segunda manga, pero terminó a 0,20 segundos del tiempo de la suiza. De todos modos, mantiene el liderazgo de la clasificación de Gigante y la pechera roja.
El tercer puesto fue para Paula Moltzan, en otra muy buena jornada para el equipo técnico femenino estadounidense, que colocó tres corredoras entre las ocho mejores. De esta manera logró su segundo podio de la temporada, apenas una semana después de una fuerte caída en Semmering.
El top cinco lo completaron dos nombres fuertes: la última campeona olímpica de Gigante, la sueca Sara Hector, y Mikaela Shiffrin, la esquiadora más ganadora de la historia en esta disciplina. En tanto, Alice Robinson no logró completar la primera manga por segunda carrera consecutiva.
Con esta victoria y el segundo puesto conseguido la semana pasada, Rast escaló al segundo lugar de la general de Gigante. En una temporada muy pareja, con nueve corredoras distintas ya subidas al podio, la suiza se ubica como una de las protagonistas.