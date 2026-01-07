Aspen se prepara para otra batalla de Slopestyle en la Copa del Mundo

imgi_32_Lindsey-Vonn-vuelve-a-competir-la-leyenda-que-regresa-a-las-pistas-10-1280x1000

Alex Hall llega como el gran candidato. El estadounidense ganó el Crystal Globe de Slopestyle 2024/25, fue campeón olímpico en esta disciplina y es el último ganador en Aspen. La temporada pasada fue el único en conseguir dos triunfos en Slopestyle y el que más veces subió al podio, con tres presencias entre los tres mejores en cinco competencias.

Pero si se habla de historia, el apellido que domina es el de Andri Ragettli. El suizo es el atleta más exitoso del Slopestyle en la Copa del Mundo: ganó cuatro veces el Crystal Globe y terminó dentro del top 3 del ranking general en 10 de sus 12 temporadas en el circuito. Además, suma 11 victorias, 24 podios y llega con una racha de 10 top 10 consecutivos desde el inicio de la temporada 2023/24.

Aspen suele dar buena suerte a los estadounidenses. En la edición 2021, Colby Stevenson y Mac Forehand lograron un 1-2 para el Team USA, con Henrick Harlaut completando el podio, un antecedente que ilusiona a los locales en esta parada del calendario.

En la rama femenina, la temporada comenzó en Stubai con el triunfo de Mathilde Gremaud, seguida por Olivia Asselin y Anni Karava, aunque la final también fue cancelada por viento y los resultados se definieron a partir de la clasificación. Gremaud, campeona olímpica vigente, no competirá en Aspen, al igual que Tess Ledeux, la gran referencia histórica de la disciplina.

Ledeux ganó las dos Copas del Mundo disputadas en Aspen (2021 y la temporada pasada) y es la líder histórica en cantidad de podios, con 17. Su ausencia, sumada a la de Gremaud, abre una oportunidad para nuevas protagonistas.

Olivia Asselin llega en crecimiento tras lograr su segundo podio en Copa del Mundo y ya suma 13 top 10 en su carrera, ubicándose como una de las canadienses más consistentes del circuito. Anni Karava, en tanto, hizo historia en Stubai al conseguir el primer podio femenino de Finlandia en Slopestyle y mantiene una racha de siete top 10 consecutivos. Además, actualmente lidera la general de Big Air.

También hubo un dato a destacar para Austria en el inicio de la temporada, con el quinto puesto de Lara Wolf, el mejor resultado histórico de una atleta local en una competencia de Slopestyle disputada en su país.

Aspen se presenta como una fecha clave: para algunos, la chance de confirmar su dominio; para otros, la oportunidad de meterse definitivamente en la pelea grande. Con Milán-Cortina 2026 cada vez más cerca, cada bajada empieza a pesar un poco más.