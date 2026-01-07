Esquí de montaña: se prepara para su debut en los Juegos Olímpicos

El sprint es el formato más explosivo del esquí de montaña. Dura poco más de tres minutos y mezcla tramos de subida con pieles colocadas debajo de los esquíes, secciones a pie cargando el equipo y una bajada final muy técnica. El sistema de clasificación y eliminación directa hace que cada manga sea una verdadera carrera contrarreloj, donde cualquier error se paga caro.

En el relevo mixto, la estrategia pasa a ser clave. Cada equipo está formado por una mujer y un hombre, que se van alternando en un circuito corto, con dos vueltas cada uno. La coordinación, el ritmo y las transiciones limpias serán tan importantes como la condición física, en un formato muy ajustado y sin segundas oportunidades.

“Básicamente, es como el esquí de travesía, pero con un límite de tiempo”, explicó el austríaco Paul Verbnjak, una de las referencias del circuito internacional. Y agregó: “cada movimiento cuenta, cada segundo importa, sobre todo en el sprint o en el relevo mixto”. Verbnjak comparó las transiciones con “paradas en boxes de la Fórmula 1”, destacando lo decisivas que pueden ser.