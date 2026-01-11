Fue campeón con la Lepra y aunque cambió de equipo jugará la Copa Libertadores

Uno de los jugadores que fue titular en la obtención de la Copa Argentina no continuará en Independiente Rivadavia, pero de todas maneras jugará la Copa Libertadores en 2026.
Maximiliano Amarfil no seguirá siendo parte del plantel azul, pero en las últimas horas acordó su llegada a Platense, campeón del Torneo Apertura 2025 y uno de los cinco representantes argentinos ya clasificados a la fase de grupos del máximo torneo continental a nivel de clubes.
Tras haber culminado su préstamo en la Lepra, Amarfil definió su futuro y llegará al Calamar cedido por Cipolletti de Río Negro, club dueño de su pase.
El mediocampista de 24 años firmará un contrato a préstamo por un año con opción de compra a favor del club de Vicente López.
Amarfil fue titular en la temporada pasada en Independiente Rivadavia y acumuló 38 partidos (37 como titular) en los que marcó un gol y aportó un par de asistencias.
Sin embargo, no hubo acuerdo con Cipolletti y la posibilidad de que continúe en la Lepra quedó descartada.