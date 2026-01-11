Fue campeón con la Lepra y aunque cambió de equipo jugará la Copa Libertadores

Maximiliano Amarfil no seguirá siendo parte del plantel azul, pero en las últimas horas acordó su llegada a Platense, campeón del Torneo Apertura 2025 y uno de los cinco representantes argentinos ya clasificados a la fase de grupos del máximo torneo continental a nivel de clubes.

Maximiliano Amarfil

Tras haber culminado su préstamo en la Lepra, Amarfil definió su futuro y llegará al Calamar cedido por Cipolletti de Río Negro, club dueño de su pase.