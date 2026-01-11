Alfredo Berti forma parte de un selecto grupo y enorgullece a Independiente Rivadavia

Entre los 64 equipos que iniciarán la Copa Argentina 2026, hay solo 4 técnicos que fueron campeones de este certamen y uno de ellos es el de Independiente Rivadavia. Los otros tres son Marcelo Gallardo (River) quien la ganó 3 veces, Eduardo Domínguez (Estudiantes de La Pata) y Facundo Sava quien dirige a Sarmiento de Junín, pero la ganó al mando de Patronato de Paraná.

A una semana del debut de Independiente Rivadavia en 2026

Para la Lepra comenzó la cuenta regresiva, ya que en una semana estará iniciando el 2026 jugando ante Estudiantes de Buenos Aires por la Copa Argentina.

Por ahora, los refuerzos que ya firmaron son los arqueros Macagno y Gómez Riga, el defensor Santiago Cena, los volantes José Florentín, Stefano Moreyra y Gonzalo Ríos (volvió de un préstamo) y el delantero Diego Crego.