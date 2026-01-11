Alfredo Berti forma parte de un selecto grupo y enorgullece a Independiente Rivadavia

Independiente Rivadavia continúa la pretemporada y Alfredo Berti ya prepara el primer compromiso del 2026 que será el próximo domingo 18 de enero por la Copa Argentina.
La Lepra iniciará la defensa del histórico título logrado el año pasado y será ante Estudiantes de Caseros, desde las 19, en el estadio La Pedrera de Villa Mercedes, San Luis.
No será un partido más para Alfredo Berti ya que no solo marcará el comienzo de una nueva temporada, sino que además el santafesino forma parte de una selecta lista de entrenadores que participarán del certamen más federal del fútbol agentino.
Entre los 64 equipos que iniciarán la Copa Argentina 2026, hay solo 4 técnicos que fueron campeones de este certamen y uno de ellos es el de Independiente Rivadavia. Los otros tres son Marcelo Gallardo (River) quien la ganó 3 veces, Eduardo Domínguez (Estudiantes de La Pata) y Facundo Sava quien dirige a Sarmiento de Junín, pero la ganó al mando de Patronato de Paraná.
Por ahora, los refuerzos que ya firmaron son los arqueros Macagno y Gómez Riga, el defensor Santiago Cena, los volantes José Florentín, Stefano Moreyra y Gonzalo Ríos (volvió de un préstamo) y el delantero Diego Crego.