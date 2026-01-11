Rally Dakar: Bruno Jacomy se afianza en el podio en la mitad de la competencia

El capítulo 7 del Rally Dakar inició en la capital Riyadh y terminó en Wadi Ad Dawasir, con más de 800 kilómetros de distancia, aunque 459 fueron los cronometrados. Para el binomio trasandino Del Río-Bruno Jacomy fue el peor registro desde que comenzó la carerra pero continúan dentro de los tres mejores.

Este domingo, la dupla culminó en el puesto 11 con un tiempo de 4:34:01, a 11:04 de distancia de los ganadores Benavides y Sisterna, pareja 100% argentina. Los triunfadores marcaron un registro de 4:22:57, mientras que el podio lo completaron Seadian-Flick y Cavigliasso-Pertegarini, otros de los nuestros.