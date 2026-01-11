Inicio Ovación Automovilismo Bruno Jacomy
Rally Dakar: Bruno Jacomy se afianza en el podio en la mitad de la competencia

La dupla trasandina Del Río-Bruno Jacomy no pudo meterse dentro de los 10 pero sigue firme en la general

Bruno Jacomy y Del Río siguen terceros en la general.

Luego de un pequeño descanso, el Rally Dakar volvió con todo en Arabia Saudita. La etapa se disputó este domingo en las arenas del desierto, llegando a la mitad de la competencia y a punto de iniciar la segunda y última semana de acción. Bruno Jacomy sigue en el podio y da pelea.

El capítulo 7 del Rally Dakar inició en la capital Riyadh y terminó en Wadi Ad Dawasir, con más de 800 kilómetros de distancia, aunque 459 fueron los cronometrados. Para el binomio trasandino Del Río-Bruno Jacomy fue el peor registro desde que comenzó la carerra pero continúan dentro de los tres mejores.

Este domingo, la dupla culminó en el puesto 11 con un tiempo de 4:34:01, a 11:04 de distancia de los ganadores Benavides y Sisterna, pareja 100% argentina. Los triunfadores marcaron un registro de 4:22:57, mientras que el podio lo completaron Seadian-Flick y Cavigliasso-Pertegarini, otros de los nuestros.

Así será la etapa 8 del Rally Dakar

Este lunes arrancará la segunda semana de la competencia con una etapa que se correrá íntegramente en Wadi Ad Dawasir. En total serán 483 kilómetros de especial más otros 238 kilómetros de enlace.

