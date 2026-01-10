Inicio Ovación Automovilismo Bruno Jacomy
Arabia Saudita

Bruno Jacomy: descanso en el Rally Dakar y la intimidad de su equipo

El sábado tuvo parate en el Rally Dakar antes de emprender una nueva etapa. Bruno Jacomy, en modo relax, mostró un poco puertas para adentro

Bruno Jacomy en el descanso del Rally Dakar.

El exigente Rally Dakar tuvo un pequeño descanso tras 6 etapas vibrantes en las arenas de Arabia Saudita. El sábado fue la primera jornada donde los motores dejaron de rugir y entraron en reparación para poder quedar óptimos pensando en la segunda mitad de la competencia. Bruno Jacomy, único mendocino, mostró la intimidad de su equipo.

"Que tal amigos, ya en Riyadh, día de descanso. Bueno, descanso para nosotros nada más porque los mecánicos no paran y son los grandes responsables de esto. José, Kike, a ustedes que les gustan las cámaras, cómo venimos", dijo Bruno Jacomy, siempre en destacando las bondades de sus mecánicos.

Luego de un enorme arranque, Bruno Jacomy y Lucas Del Río cerraron en el podio luego de la etapa 6. Este domingo, el binomio trasandino saldrá a defender ese tercer puesto con el séptimo capítulo del Rally Dakar. Los pilotos tendrán que completar casi 900 kilómetros este domingo, a saber, 459 cronometrados, de tramo especial, y también 418 de enlace, para llegar a la salida y después de la meta.

Lunes 12 de enero | Etapa 8 - Wadi ad-Dawasir > Wadi ad-Dawasir

Este bucle de 481 kilómetros destaca por recuperar la tradicional "salida en masa", donde los pilotos de cada categoría arrancan al mismo tiempo, emulando las clásicas etapas africanas.

Martes 13 de enero | Etapa 9 - Wadi ad-Dawasir > Bisha (Maratón Parte 1)

Comienza la segunda etapa maratón de esta edición. Son 410 kilómetros que se adentran en el corazón del desierto, donde la arena blanda y las dunas cortadas pondrán a prueba la suspensión de los vehículos.

Miércoles 14 de enero | Etapa 10 - Bisha > Bisha (Maratón Parte 2)

Con 421 kilómetros de cronometrada, esta jornada define quiénes llegarán con opciones al podio final. La navegación en las dunas de Bisha es conocida por ser una de las más traicioneras del rally.

Jueves 15 de enero | Etapa 11 - Bisha > Al-Henakiyah

Un tramo de 347 kilómetros donde la gestión de la mecánica es vital. Tras diez días de competencia, cualquier error en estas pistas de tierra y arena puede costar la carrera.

Viernes 16 de enero | Etapa 12 - Al-Henakiyah > Yanbu

Penúltima jornada con 310 kilómetros de especial técnica. El terreno recupera la dureza de las rocas y los cañones antes de regresar a las cercanías del litoral.

Sábado 17 de enero | Etapa 13 - Yanbu > Yanbu

El gran final. Una especial corta de 105 kilómetros a lo largo de la costa del Mar Rojo para celebrar la llegada de los supervivientes al podio de meta en Yanbu.

