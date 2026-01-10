Bruno Jacomy: descanso en el Rally Dakar y la intimidad de su equipo

Lunes 12 de enero | Etapa 8 - Wadi ad-Dawasir > Wadi ad-Dawasir

Este bucle de 481 kilómetros destaca por recuperar la tradicional "salida en masa", donde los pilotos de cada categoría arrancan al mismo tiempo, emulando las clásicas etapas africanas.

Martes 13 de enero | Etapa 9 - Wadi ad-Dawasir > Bisha (Maratón Parte 1)

Comienza la segunda etapa maratón de esta edición. Son 410 kilómetros que se adentran en el corazón del desierto, donde la arena blanda y las dunas cortadas pondrán a prueba la suspensión de los vehículos.

Miércoles 14 de enero | Etapa 10 - Bisha > Bisha (Maratón Parte 2)

Con 421 kilómetros de cronometrada, esta jornada define quiénes llegarán con opciones al podio final. La navegación en las dunas de Bisha es conocida por ser una de las más traicioneras del rally.

Jueves 15 de enero | Etapa 11 - Bisha > Al-Henakiyah

Un tramo de 347 kilómetros donde la gestión de la mecánica es vital. Tras diez días de competencia, cualquier error en estas pistas de tierra y arena puede costar la carrera.

Viernes 16 de enero | Etapa 12 - Al-Henakiyah > Yanbu

Penúltima jornada con 310 kilómetros de especial técnica. El terreno recupera la dureza de las rocas y los cañones antes de regresar a las cercanías del litoral.

Sábado 17 de enero | Etapa 13 - Yanbu > Yanbu

El gran final. Una especial corta de 105 kilómetros a lo largo de la costa del Mar Rojo para celebrar la llegada de los supervivientes al podio de meta en Yanbu.