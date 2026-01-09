Bruno Jacomy terminó noveno pero se llevó una sorpresa en la clasificación general del Rally Dakar

Hail-Riyadh fueron las ciudades conectadas por un extenso recorrido de más de 800 kilómetros, aunque únicamente con 327 cronómetrados. El tiempo del binomio Bruno Jacomy-Lucas Del Río marcó 4 horas, 20 minutos y 11 segundos, quedando a 21:14 de los ganadores Casale-Sachs en la categoría Challenger.

Si bien no fue el lugar deseado, más aún tras haber ganador la etapa 5 con mucha autoridad, Bruno Jacomy y su compañero recibieron una enorme noticia al acabar con la actividad: quedaron terceros en la clasificación general con un acumulado de 21:12:11, a 25:54 de distancia de los líderes Navarro-Rosa.