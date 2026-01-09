Bruno Jacomy terminó noveno pero se llevó una sorpresa en la clasificación general del Rally Dakar

Las arenas de Arabia Saudita volvieron a vibrar con el calor de los motores. El Rally Dakar cumplió con otra picante jornada en su etapa 6 y Bruno Jacomy sigue dando pelea con su compañero Lucas Del Río tras terminar en la novena ubicación en el capítulo del viernes.
Hail-Riyadh fueron las ciudades conectadas por un extenso recorrido de más de 800 kilómetros, aunque únicamente con 327 cronómetrados. El tiempo del binomio Bruno Jacomy-Lucas Del Río marcó 4 horas, 20 minutos y 11 segundos, quedando a 21:14 de los ganadores Casale-Sachs en la categoría Challenger.
Si bien no fue el lugar deseado, más aún tras haber ganador la etapa 5 con mucha autoridad, Bruno Jacomy y su compañero recibieron una enorme noticia al acabar con la actividad: quedaron terceros en la clasificación general con un acumulado de 21:12:11, a 25:54 de distancia de los líderes Navarro-Rosa.
Rally Dakar: breve descanso y mitad de competencia
Tras seis días de extrema acción, la competencia tendrá un pequeño parate. Cerrada la etapa 6 este viernes, habrá descanso el sábado para recuperar baterías y poner las máquinas en condiciones. La actividad se retomará el domingo con la etapa 7, justo, la mitad del Rally Dakar.
El séptimo capítulo será de Riyadh hasta Wadi Ad Dawasir con un trazado de 462 km de especial y otros 414 de enlace.