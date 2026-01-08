La especial dedicatoria de Bruno Jacomy para Juan Cruz Yacopini tras su triunfo en el Rally Dakar

Sobre este exigente Rally Dakar, Bruno Jacomy también hizo un análisis: "Viene siendo durísimo, tuvimos dos días de Maratón, muchos kilómetros en un terreno hostil. Ayer regulamos un poco, lo que nos hizo quedar un poco relegados en la clasificación general pero hoy le metimos con todo y ganamos la etapa. Estamos Felices".

Embed - Bruno Jacomy tras su nueva victoria en el Dakar 2026

Bruno Jacomy y una etapa perfecta

Los 371 kilómetros de la quinta etapa fueron transitados con una enorme personalidad por el piloto chileno y el navegante mendocino. El reloj final marcó un tiempo de 4 horas y 18 minutos, relegando al binomio Navarro-Rosa por 24 segundos.

Más allá de superarlos en la etapa 5, Navarro-Rosa siguen liderando en la clasificación general con un tiempo acumulado de 22:39:37, superando a Bruno Jacomy y Lucas Del Río por 12:23 (están en el cuarto puesto). El podio lo completan Seaidan-Flick y el matrimonio argentino Cavigliasso-Pertegarini.