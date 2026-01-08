Inicio Ovación Automovilismo Bruno Jacomy
Etapa 5

La especial dedicatoria de Bruno Jacomy para Juan Cruz Yacopini tras su triunfo en el Rally Dakar

Luego de otra enorme actuación, Bruno Jacomy se acordó de su amigo y no dudó en mandarle un mensaje a la distancia

Amadeo Inzirillo
Por Amadeo Inzirillo [email protected]
Bruno Jacomy le envió un saludo a Juan Cruz Yacopini a la distancia.

Bruno Jacomy le envió un saludo a Juan Cruz Yacopini a la distancia.

La arena del desierto es el fondo de un mensaje cargado de emoción. El autor de esas palabras que llegan a la distancia desde Arabia Saudita es Bruno Jacomy, único mendocino en competencia, tras ganar la quinta etapa del Rally Dakar en la categoría Challenger.

El destinatario de su recado no es otro que su amigo y colega, Juan Cruz Yacopini, quien la sigue luchando tras sufrir un grave accidente en Mendoza que lo marginó de la competencia: "Vamos Juan Cruz, vamos hermano que esta etapa la ganas", dijo Bruno Jacomy.

jacomy
Bruno Jacomy y el chileno Del Río están cuartos en la general.

Bruno Jacomy y el chileno Del Río están cuartos en la general.

El navegante del chileno Lucas Del Río se tomó un minuto entre tanta euforia como suele hacer para recordar a su amigo, que se encuentra en Buenos Aires, lugar al que fue trasladado para continuar con estudios y el tratamiento a cargo de médicos especialistas.

Sobre este exigente Rally Dakar, Bruno Jacomy también hizo un análisis: "Viene siendo durísimo, tuvimos dos días de Maratón, muchos kilómetros en un terreno hostil. Ayer regulamos un poco, lo que nos hizo quedar un poco relegados en la clasificación general pero hoy le metimos con todo y ganamos la etapa. Estamos Felices".

Embed - Bruno Jacomy tras su nueva victoria en el Dakar 2026

Bruno Jacomy y una etapa perfecta

Los 371 kilómetros de la quinta etapa fueron transitados con una enorme personalidad por el piloto chileno y el navegante mendocino. El reloj final marcó un tiempo de 4 horas y 18 minutos, relegando al binomio Navarro-Rosa por 24 segundos.

Más allá de superarlos en la etapa 5, Navarro-Rosa siguen liderando en la clasificación general con un tiempo acumulado de 22:39:37, superando a Bruno Jacomy y Lucas Del Río por 12:23 (están en el cuarto puesto). El podio lo completan Seaidan-Flick y el matrimonio argentino Cavigliasso-Pertegarini.

Temas relacionados:

Más sobre Automovilismo

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas