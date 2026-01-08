Bruno Jacomy volvió a brillar y ganó la quinta etapa del Rally Dakar
Tras una enorme actuación, Bruno Jacomy se quedó con el triunfo en tierras árabes. El mendocino se mantiene cuarto en la clasificación
Por UNO
Bruno Jacomy viejo nomás. El grito de los que siguen esta locura que es el Rally Dakar a la distancia vale la pena que sea bien fuerte. El único mendocino en la competencia se quedó con la quinta etapa de la exigente competencia junto a su compañero, el chileno Lucas Del Río (piloto).
Luego de su buena labor durante los primeros cuatro capítulos, la dupla trasandina volvió a dejar su huella en este Rally Dakar. Los 371 kilómetros fueron transitados con una enorme personalidad por el piloto chileno y el navegante mendocino. El reloj final marcó un tiempo de 4 horas y 18 minutos, relegando al binomio Navarro-Rosa por 24 segundos.
Más allá de superarlos en la etapa 5, Navarro-Rosa siguen liderando en la clasificación general con un tiempo acumulado de 22:39:37, superando a Bruno Jacomy y Lucas Del Río por 12:23 (están en el cuarto puesto). El podio lo completan Seaidan-Flick y el matrimonio argentino Cavigliasso-Pertegarini.
Benavides, otro ganador en el Rally Dakar
La quinta etapa tuvo otra victoria argentina en la etapa número 5. Luciano Benavides se adjudicó el triunfo en la categoría motos Rally GP gracias a un tiempo de 4:05:16, triunfo que le permite mantenerse en el tercer lugar de la clasificación general de la competencia.
El Rally Dakar llega a la capital
La sexta etapa arrancará en Hail y va a desembocar en Riyadh, capital de Arabia Saudita. Serán en total 331 kilómetros de Especial y otros 589 de Enlace.