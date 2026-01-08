Bruno Jacomy volvió a brillar y ganó la quinta etapa del Rally Dakar

Luego de su buena labor durante los primeros cuatro capítulos, la dupla trasandina volvió a dejar su huella en este Rally Dakar. Los 371 kilómetros fueron transitados con una enorme personalidad por el piloto chileno y el navegante mendocino. El reloj final marcó un tiempo de 4 horas y 18 minutos, relegando al binomio Navarro-Rosa por 24 segundos.

Más allá de superarlos en la etapa 5, Navarro-Rosa siguen liderando en la clasificación general con un tiempo acumulado de 22:39:37, superando a Bruno Jacomy y Lucas Del Río por 12:23 (están en el cuarto puesto). El podio lo completan Seaidan-Flick y el matrimonio argentino Cavigliasso-Pertegarini.