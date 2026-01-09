Mientras el Millonario trabaja en la pretemporada en San Martín de Los Andes, la dirigencia se encarga de ir negociando con los futbolistas que el Muñeco tiene en carpeta para este 2026. Con el frente abierto por Santino Andino, en las últimas horas de este jueves River volvió a la carga por un atacante del fútbol argentino que tuvo paso por la Selección argentina.

La figura de la Selección argentina que está por firmar en River: quién es y cuánto costaría

El futbolista por el que reflotó el interés de River en este mercado de pases es Maher Carrizo, jugador de Vélez que tuvo una sobresaliente actuación en el Mundial Sub 20 con la Selección argentina. Según fuentes cercanas a ambas dirigencias, el Millonario ofertó 6,5 millones dólares a Vélez por el 50% del pase del extremo.