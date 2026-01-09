La figura de la Selección argentina que está por firmar en River: quién es y cuánto costaría
River continúa moviéndose en el mercado de pases y podría abrochar un atacante de la Selección argentina
Por UNO
River se encuentra lejos de retirarse del mercado de pases tras las incorporaciones de Aníbal Moreno, Fausto Vera y Matías Viña. Por ello en las últimas horas apretó el acelerador por un futbolista que es obsesión de Marcelo Gallardo desde hace un tiempo.
Mientras el Millonario trabaja en la pretemporada en San Martín de Los Andes, la dirigencia se encarga de ir negociando con los futbolistas que el Muñeco tiene en carpeta para este 2026. Con el frente abierto por Santino Andino, en las últimas horas de este juevesRiver volvió a la carga por un atacante del fútbol argentino que tuvo paso por laSelección argentina.
El futbolista por el que reflotó el interés de River en este mercado de pases esMaher Carrizo, jugador de Vélez que tuvo una sobresaliente actuación en el Mundial Sub 20 con la Selección argentina. Según fuentes cercanas a ambas dirigencias, el Millonario ofertó 6,5 millones dólares a Vélez por el 50% del pase del extremo.
Esta cifra sería vista con buenos ojos en Liniers ya que habrían bajado las altas pretensiones (16 millones de dólares) que exhibieron el anterior mercado de pases por el juvenil de 19 años. Al quedar Vélez afuera de toda competencia internacional, la necesidad de venta primaría y se podría llegar a un acuerdo, ante todo porque el Fortín conservaría la mitad de su pase en su poder.
Carrizo habría dado su visto bueno para emigrar a River pero un aspecto podría frenar su arribo al club de Núñez: una posible oferta del exterior. Si llegase una oferta de Europa, el juvenil de Vélez optaría por el Viejo Continente ya que lo ha manifestado como su prioridad.
En el Fortín, Maher Carrizo lleva disputados 51 partidos oficiales con 11 goles convertidos y 3 asistencias.