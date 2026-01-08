¡Llegó el tercero! Quién es el nuevo refuerzo de River

Mientras espera por algunos otros nombres como el de Santino Andino, este miércoles el Millonario anunció la contratación de Matías Viña como nuevo refuerzo del plantel. El lateral urugayo estampó la firma hasta diciembre de 2026, en condición de préstamo y "con opción de compra voluntaria que podrá transformarse en obligatoria según objetivos", informó River en un comunicado.

Junto al Presidente @stefanocdicarlo, Matías Viña firmó su contrato y se transformó en nuevo jugador del Club. Llega a préstamo hasta diciembre de 2026, con opción de compra voluntaria que podrá transformarse en obligatoria según objetivos. #River2026 pic.twitter.com/9C1jkU5ceX — River Plate (@RiverPlate) January 7, 2026

Matías Viña es nuevo jugador de River

El futbolista proveniente de Flamengo se sumó a los entrenamientos con el plantel el pasado domingo pero, por cuestiones legales, no había podido oficializarse su presentación. Viña, de 28 años, viene de ser campeón de la Libertadores con el elenco carioca en el 2025 pero su salida fue motivada por la búsqueda de sumar más minutos en cancha, hecho que no pudo lograr en la temporada pasada.