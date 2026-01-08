Inicio Ovación Fútbol River Plate
Mercado de pases

¡Llegó el tercero! Quién es el nuevo refuerzo de River

River presentó a su tercer refuerzo en este mercado de pases

Carolina Quiroga
Matías Viña fue presentado como el tercer refuerzo de River.

River sigue activo en el mercado de pases y, en plena pretemporada en San Martín de Los Andes, el equipo de Marcelo Gallardo continúa sumando adeptos para la competencia que se le viene en el 2026. Luego de las contrataciones de Aníbal Moreno y Fausto Vera, el Millonario abrochó el tercer refuerzo en este libro de pases.

Mientras espera por algunos otros nombres como el de Santino Andino, este miércoles el Millonario anunció la contratación de Matías Viña como nuevo refuerzo del plantel. El lateral urugayo estampó la firma hasta diciembre de 2026, en condición de préstamo y "con opción de compra voluntaria que podrá transformarse en obligatoria según objetivos", informó River en un comunicado.

Matías Viña es nuevo jugador de River

El futbolista proveniente de Flamengo se sumó a los entrenamientos con el plantel el pasado domingo pero, por cuestiones legales, no había podido oficializarse su presentación. Viña, de 28 años, viene de ser campeón de la Libertadores con el elenco carioca en el 2025 pero su salida fue motivada por la búsqueda de sumar más minutos en cancha, hecho que no pudo lograr en la temporada pasada.

La carrera del lateral izquierdo ostenta grandes clubes en su historial. Matías Viña nació futbolísticamente en Nacional de Uruguay, y en 2020 emigró al Palmeiras. Allí fue bicampeón de la Copa Libertadores y su destino continuó en la Roma de Italia. Luego de un breve paso por la Premier League (Bournemouth) y el fútbol italiano (Sassuolo), el defensor recaló en el Flamengo en el 2024. Allí disputó 32 partidos y marcó un gol.

River presentó a Matías Viña como su tercer refuerzo. El lateral llegó desde Flamengo.

Se espera que Matías Viña pueda comenzar su rodaje en River en los amistosos que el equipo de Marcelo Gallardo tiene por delante ante Millonarios, el 11 de enero, y ante Peñarol el 17. Su arribo respresentará alivio en dicho sector de la cancha para el Muñeco dado que Marcos Acuña padece de una dolencia en su pie (producto de un pisotón) que le impide entrenarse con normalidad.

