Marcelo Gallardo analizar una fuerte decisión respecto de los arqueros de River para el 2026

De cara al 2026, el director técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, analiza un cambio rotundo en cuanto a los arqueros.

De cara a la temporada 2026, el director técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, analiza sumar nada menos que a Marcelo Barovero a su cuerpo técnico como entrenador de arqueros, en una decisión que se proyecta para el próximo año y que tendría como escenario el predio de Ezeiza, con el objetivo de fortalecer un área clave del plantel profesional y potenciar el trabajo específico con los guardametas.

La iniciativa forma parte de la planificación deportiva que Gallardo comenzó a delinear con anticipación, pensando en la continuidad y evolución del proyecto futbolístico. En ese contexto, el nombre de Barovero aparece como una alternativa con fuerte consenso interno, tanto por su conocimiento del puesto como por su identificación con la historia reciente del club. Si bien la idea aún no fue oficializada, ya existen evaluaciones positivas sobre su posible incorporación.

Barovero es una figura emblemática en River, principalmente por su actuación en la Copa Sudamericana 2014 y la Copa Libertadores 2015, donde fue protagonista en instancias decisivas y dejó una marca imborrable en los hinchas. Tras su retiro como futbolista profesional, el exarquero se mantuvo ligado al fútbol, profundizando su formación y preparándose para asumir roles vinculados al entrenamiento y al desarrollo de arqueros.

Desde el entorno del club consideran que su experiencia, liderazgo y conocimiento del mundo River pueden aportar un valor diferencial al trabajo diario. Además, su presencia permitiría reforzar la formación de los arqueros jóvenes y acompañar el crecimiento de los actuales integrantes del plantel profesional, en una posición que Gallardo considera estratégica dentro del funcionamiento del equipo.

Los números de Marcelo Barovero en River

  • Llegó a mediados del 2012 y se fue en mayo del 2016.
  • Jugó 167 partidos.
  • Ganó 2 títulos locales: el Torneo Final y la Copa Campeonato 2014.
  • Ganó 4 títulos internacionales: Copa Sudamericana 2014, Copa Libertadores 2015, Recopa Sudamericana 2015 y Suruga Bank 2015.

Barovero podría volver a River, pero en el cuerpo técnico

Por el momento, la posibilidad se encuentra en una etapa de análisis y no hay definiciones concretas. Sin embargo, la intención del entrenador es clara y la dirigencia observa con buenos ojos la chance de sumar a una figura identificada con el ADN del club.

De avanzar las conversaciones, Barovero podría iniciar en 2026 su primera experiencia formal dentro de un cuerpo técnico de Primera División, nada menos que en River Plate.

