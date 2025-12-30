Marcelo Gallardo analizar una fuerte decisión respecto de los arqueros de River para el 2026

Desde el entorno del club consideran que su experiencia, liderazgo y conocimiento del mundo River pueden aportar un valor diferencial al trabajo diario. Además, su presencia permitiría reforzar la formación de los arqueros jóvenes y acompañar el crecimiento de los actuales integrantes del plantel profesional, en una posición que Gallardo considera estratégica dentro del funcionamiento del equipo.
Los números de Marcelo Barovero en River
- Llegó a mediados del 2012 y se fue en mayo del 2016.
- Jugó 167 partidos.
- Ganó 2 títulos locales: el Torneo Final y la Copa Campeonato 2014.
- Ganó 4 títulos internacionales: Copa Sudamericana 2014, Copa Libertadores 2015, Recopa Sudamericana 2015 y Suruga Bank 2015.
Por el momento, la posibilidad se encuentra en una etapa de análisis y no hay definiciones concretas. Sin embargo, la intención del entrenador es clara y la dirigencia observa con buenos ojos la chance de sumar a una figura identificada con el ADN del club.
De avanzar las conversaciones, Barovero podría iniciar en 2026 su primera experiencia formal dentro de un cuerpo técnico de Primera División, nada menos que en River Plate.