Marcelo Gallardo analizar una fuerte decisión respecto de los arqueros de River para el 2026

La iniciativa forma parte de la planificación deportiva que Gallardo comenzó a delinear con anticipación, pensando en la continuidad y evolución del proyecto futbolístico. En ese contexto, el nombre de Barovero aparece como una alternativa con fuerte consenso interno, tanto por su conocimiento del puesto como por su identificación con la historia reciente del club. Si bien la idea aún no fue oficializada, ya existen evaluaciones positivas sobre su posible incorporación.

futbol-river plate-marcelo barovero-01 (1).jpg Marcelo Barovero dejó un gran recuerdo en River y fue el primer arquero del ciclo de Marcelo Gallardo como DT.

Barovero es una figura emblemática en River, principalmente por su actuación en la Copa Sudamericana 2014 y la Copa Libertadores 2015, donde fue protagonista en instancias decisivas y dejó una marca imborrable en los hinchas. Tras su retiro como futbolista profesional, el exarquero se mantuvo ligado al fútbol, profundizando su formación y preparándose para asumir roles vinculados al entrenamiento y al desarrollo de arqueros.