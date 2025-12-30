Godoy Cruz y Deportivo Maipú tienen fecha para el debut en Primera Nacional

Godoy Cruz será el encargado de abrir el telón de los nuestros en el certamen. El bautismo en la categorías tras el descenso será el domingo 8 de febrero, en condición de local. El Tomba jugará en el Feliciano Gambarte contra el recién ascendido Ciudad Bolívar. El duelo será a partir de las 20.

El Cruzado, en tanto, debutará entre semana y como visitante. Carlos Cazares será el lugar donde arrancará el sueño botellero, con un Deportivo Maipú enfrentando a Agropecuario. El encuentro será el martes 10 de febrero a las 18, día en el que terminará la primera jornada del torneo.