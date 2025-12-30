Inicio Ovación Fútbol Godoy Cruz
Sueño de ascenso

Godoy Cruz y Deportivo Maipú tienen fecha para el debut en Primera Nacional

La fecha 1 tiene agenda definida: Godoy Cruz se estrenará de local, mientras que el Cruzado lo hará de visitante

Por UNO
Godoy Cruz tiene horario para el estreno.

Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

Se viene una nueva temporada para los elencos de Mendoza. En Primera Nacional habrá dos representantes locales: Godoy Cruz y Deportivo Maipú serán las esperanzas de nuestra provincia, quienes ya tienen hoja de ruta en sus zonas y también confirmaron agenda para el debut en el campeonato.

Godoy Cruz será el encargado de abrir el telón de los nuestros en el certamen. El bautismo en la categorías tras el descenso será el domingo 8 de febrero, en condición de local. El Tomba jugará en el Feliciano Gambarte contra el recién ascendido Ciudad Bolívar. El duelo será a partir de las 20.

El Cruzado, en tanto, debutará entre semana y como visitante. Carlos Cazares será el lugar donde arrancará el sueño botellero, con un Deportivo Maipú enfrentando a Agropecuario. El encuentro será el martes 10 de febrero a las 18, día en el que terminará la primera jornada del torneo.

Deportivo Riestra - Deportivo Maipú
Fausto Montero, refuerzo para el Deportivo Maip&uacute;.

Fausto Montero, refuerzo para el Deportivo Maipú.

Godoy Cruz se refuerza

Pensando en volver lo antes posible, Godoy Cruz sigue armando su plantel modelo 2026. Hasta el momento son dos las caras nuevas del Tomba: el arquero Roberto Ramírez y el defensor Camilo Alessandria. Además, sería tenido en cuenta Martín Pino tras su retorno del préstamo de San Martín de Tucumán.

Deportivo Maipú, el que más incorporó

Hasta el momento, el Cruzado es el elenco que más jugadores fichó en el mercado de pases: Juan Pablo Gobetto, Agustín Pavón, Fausto Montero y Felipe Rivarola son los cuatro jugadores con los que ya cuenta Alexis Matteo.

