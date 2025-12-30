Nobleza en el boxeo argentino: el senegalés Touba Niang hizo una colecta para pagar las cuentas de su rival

En el video que Niang subió a Instagram además pide "perdón por todos los videos que me enviaron para colaborar, borré todo. Solo quiero que el compañero se recupere bien y vuelva con su familia. Ayudémoslo y recemos por él, para que la operación salga bien mañana "por este martes").

El propio boxeador nacido en Dakar, Senegal, hace 24 años, que trabaja de mantero en Quilmes y debutó en el boxeo profesional el 23 de noviembre del año pasado compartió la cuenta del santiagueño Chávez para que se hagan ahí las donaciones: achavez3353.nx-ars (Agustín David Chávez).

Embed - El brutal golpe de Touba Niang a Chávez y el desenlace de la pelea en el estadio de la FAB

La pelea donde Touba Niang lesionó a Chávez

La pelea donde Agustín Chávez salió severamente lesionado ha sido considerada como una de las mejores de la velada del sábado en el estadio de calle Castro Barros 75 (Almagro, CABA), al igual que el golpe con que el africano "de corazón argentino" Niang. Instantes antes de que sonara la campana de finalización del cuarto, y con una caída previa, un gancho zurdo ascendente impactó en un Chávez que ya estaba groggy y casi indefenso y le provocó una muy visible fractura que el árbitro Ricardo Vivas no advirtió. Tras la cuenta de ocho, el santiagueño se puso de pie y fue a su rincón, donde sí vieron la lesión y decidieron tirar la toalla ante el llamado al quinto asalto.