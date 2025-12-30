Inicio Ovación Boxeo Boxeo
Boxeo profesional

Nobleza en el boxeo argentino: el senegalés Touba Niang hizo una colecta para pagar las cuentas de su rival

Tras noquear a Agustín Chávez, el senegalés Niang dio una muestra de nobleza en el boxeo y armó una colecta para ayudar a su rival, operado de una fractura

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Un gancho ascendente de izquierda de Touba Nianag provocó el knockdown y la fractura de la mandibula de Agustín Chávez en la velada de boxeo del pasado sábado en la FAB.

Tras una intensa y durísima batalla en la velada de boxeo profesional realizada este sábado en el estadio de la Federación Argentina de Box, el senegalés radicado en Quilmes Touba Mamba Niang mandó a la lona al santiagueño Agustín Chávez. Producto del golpe definitorio, Chávez sufrió la fractura de su mandíbula y esto derivó en una historia de empatía.

Bazooka Chávez debe someterse a una cirugía en su maxilar inferior, y el propio púgil Niang demostró toda su nobleza al organizar una colecta para los gastos que tendrá su rival. A pesar de que la atención médica cuenta con la cobertura de los organizadores (Sampson Lewkowicz y Carlos Tello), el santiagueño estará suspendido por la FAB hasta el 26 de enero, la recuperación llevará mucho más tiempo, y no podrá sumar ingresos.

La nobleza de la Mamba Niang y un ejemplo en el boxeo

"Después de lo que pasa arriba del ring, somos todos hermanos y amigos”, dijo Touba Niang en un video compartido en la red social X por el colega porteño Luciano Junet, que fue parte de las transmisión de TyC Sports y donde combatió el mendocino Gonzalo Bajinay.

En el video que Niang subió a Instagram además pide "perdón por todos los videos que me enviaron para colaborar, borré todo. Solo quiero que el compañero se recupere bien y vuelva con su familia. Ayudémoslo y recemos por él, para que la operación salga bien mañana "por este martes").

El propio boxeador nacido en Dakar, Senegal, hace 24 años, que trabaja de mantero en Quilmes y debutó en el boxeo profesional el 23 de noviembre del año pasado compartió la cuenta del santiagueño Chávez para que se hagan ahí las donaciones: achavez3353.nx-ars (Agustín David Chávez).

La pelea donde Touba Niang lesionó a Chávez

La pelea donde Agustín Chávez salió severamente lesionado ha sido considerada como una de las mejores de la velada del sábado en el estadio de calle Castro Barros 75 (Almagro, CABA), al igual que el golpe con que el africano "de corazón argentino" Niang. Instantes antes de que sonara la campana de finalización del cuarto, y con una caída previa, un gancho zurdo ascendente impactó en un Chávez que ya estaba groggy y casi indefenso y le provocó una muy visible fractura que el árbitro Ricardo Vivas no advirtió. Tras la cuenta de ocho, el santiagueño se puso de pie y fue a su rincón, donde sí vieron la lesión y decidieron tirar la toalla ante el llamado al quinto asalto.

