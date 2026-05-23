Boxeo internacional: derrota polémica en su debut estadounidense para Yamil Peralta

Una de las grandes promesas argentinas para el boxeo internacional, el dos veces olímpico Yamil Peralta, dejó una no muy convincente imagen en su debut en Estados Unidos. Este viernes por la noche cayó frente al sueco Robin Safar, a quien tiró en el segundo round.
Yamil Alberto Peralta (90,300kg) expuso su título crucero Silver del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) frente al invicto sueco radicado en Las Vegas, Robin Sirwan Safar (90,400) y lo resigno tras pelear 10 asaltos y ser perjudicado en las tarjetas con un fallo dividido. Los jueces dictaminaron así: Rudy Barragan,111-116; Melissa McMorrow, 115-112; y David Solivan,113-114.
Yamil Peralta no supo demostrar su superioridad en Estados Unidos
El combate celebrado en el SAP Center de San José, California, mostro a un Peralta muy técnico y pensante, que en el segundo asalto pudo conectar a Safar con una directo de derecha y enviarlo a la lona cuando éste lo estaba arrinconando y presionando. Sin embargo el sueco pudo levantarse en la cuenta de ocho y continuar.
El plan de pelea del "local" era ahogar y atacar permanentemente al púgil de Del Viso, que mostró buena técnica con sus salidas y contras.
Sin embargo los jueces se inclinaron mayoritariamente por la agresividad de Safar, y de esta forma, y de manera muy dispar dictaminaron en forma mayoritaria la victoria para el sueco de 33 años, que deja así su récord impoluto en 20 ganadas, 13 antes del límite, y ninguna derrota ni empate.
Por el lado de Peralta, bronce en los Juegos Panamericanos de 2011 y representante argentino en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y de Río de Janeiro 2016, quedó con 18 triunfos, 10 por KO, dos derrotas y 1 empate.