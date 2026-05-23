Boxeo internacional: derrota polémica en su debut estadounidense para Yamil Peralta

Yamil Peralta no supo demostrar su superioridad en Estados Unidos

El combate celebrado en el SAP Center de San José, California, mostro a un Peralta muy técnico y pensante, que en el segundo asalto pudo conectar a Safar con una directo de derecha y enviarlo a la lona cuando éste lo estaba arrinconando y presionando. Sin embargo el sueco pudo levantarse en la cuenta de ocho y continuar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BoxeoDePrimera/status/2058038970248798449&partner=&hide_thread=false Yamil Peralta no pudo en Estados Unidos

El argentino cayó por puntos en San José, California, ante el invicto sueco Sirwan Safar, quedándose de esta manera sin el título Silver del CMB crucero en su primera defensa., a pesar de haberlo tirado en el segundo round. pic.twitter.com/RsqQbYu6ze — Boxeo de Primera (@BoxeoDePrimera) May 23, 2026

El plan de pelea del "local" era ahogar y atacar permanentemente al púgil de Del Viso, que mostró buena técnica con sus salidas y contras.

Sin embargo los jueces se inclinaron mayoritariamente por la agresividad de Safar, y de esta forma, y de manera muy dispar dictaminaron en forma mayoritaria la victoria para el sueco de 33 años, que deja así su récord impoluto en 20 ganadas, 13 antes del límite, y ninguna derrota ni empate.

Por el lado de Peralta, bronce en los Juegos Panamericanos de 2011 y representante argentino en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y de Río de Janeiro 2016, quedó con 18 triunfos, 10 por KO, dos derrotas y 1 empate.