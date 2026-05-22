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Cine argentino

Ringo Bonavena frente a cámara: repasamos su olvidada etapa como actor

Pocas personas saben que el recordado boxeador se animó a ser actor y que apareció en algunas películas argentinas

Paula Alonso
Por Paula Alonso [email protected]
El carisma de un gigante: así fue el paso de Ringo Bonavena por el cine.

El carisma de un gigante: así fue el paso de Ringo Bonavena por el cine.

Oscar 'Ringo' Bonavena fue uno de los boxeadores más importantes del país, pero además se animó a probar suerte como actor, aunque su paso por las pantallas ha quedado en el olvido.

En la siguiente nota repasaremos su carrera como actor y además te diremos dónde ver la reciente serie que buscó retratar su vida y carrera.

¿En qué películas apareció Ringo Bonavena?

Ringo Bonavena apareció en 3 películas que fueron estrenadas entre los años 60 y 70:

  • 1966: Muchachos impacientes

Es una película de comedia musical con coproducción de Argentina y México, que fue dirigida por Julio Saraceni en base al guion de Alfredo Ruanova, y protagonizada por Simonette, Estela Molly, Raúl Lavié y Emily Cranz. Tuvo la participación especial de Bonavena, quien hizo de él mismo.

Muchachos impacientes
Bonavena hizo de él mismo en la película

Bonavena hizo de él mismo en la película "Muchachos impacientes".

  • 1970: Pasión dominguera

Esta producción fue filmada en blanco y negro y contó con la dirección y el guión de Emilio Ariño, quien recibió colaboración de Gustavo Ghirardi. Se estrenó el 26 de febrero de 1970 y que tuvo como actores principales a Jorge Porcel, Luis Tasca, Fidel Pintos y Nathán Pinzón. Tuvo el título alternativo de "Los hinchas". La película se puede ver en YouTube.

  • 1975: Los chantas

Esta producción fue filmada en Eastmancolor y contó con la dirección de José Martínez Suárez según su propio guion escrito en colaboración con Gius según el libro de Norberto Aroldi. Se estrenó el 3 de abril de 1975 y que tuvo como actores principales a Norberto Aroldi, Olinda Bozán, Alicia Bruzzo y María Concepción César. Además, Aníbal Di Salvo fue el director de fotografía. Aquí, Bonavena también hizo de él mismo.

Embed - Ringo: Gloria Y Muerte | Tráiler Oficial | Star+

¿Dónde se puede ver la serie 'Ringo: gloria y muerte'?

Esta serie se encuentra disponible en Star Plus y se estrenó en 2023. La misma refleja la vida del legendario boxeador Oscar "Ringo" Bonavena. Mezclando drama y suspenso, la producción relata su ascenso al estrellato, su paso por el mundo del espectáculo y su trágica muerte en Reno, Nevada

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