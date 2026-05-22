Oscar 'Ringo' Bonavena fue uno de los boxeadores más importantes del país, pero además se animó a probar suerte como actor, aunque su paso por las pantallas ha quedado en el olvido.
Ringo Bonavena frente a cámara: repasamos su olvidada etapa como actor
Pocas personas saben que el recordado boxeador se animó a ser actor y que apareció en algunas películas argentinas
En la siguiente nota repasaremos su carrera como actor y además te diremos dónde ver la reciente serie que buscó retratar su vida y carrera.
¿En qué películas apareció Ringo Bonavena?
Ringo Bonavena apareció en 3 películas que fueron estrenadas entre los años 60 y 70:
- 1966: Muchachos impacientes
Es una película de comedia musical con coproducción de Argentina y México, que fue dirigida por Julio Saraceni en base al guion de Alfredo Ruanova, y protagonizada por Simonette, Estela Molly, Raúl Lavié y Emily Cranz. Tuvo la participación especial de Bonavena, quien hizo de él mismo.
- 1970: Pasión dominguera
Esta producción fue filmada en blanco y negro y contó con la dirección y el guión de Emilio Ariño, quien recibió colaboración de Gustavo Ghirardi. Se estrenó el 26 de febrero de 1970 y que tuvo como actores principales a Jorge Porcel, Luis Tasca, Fidel Pintos y Nathán Pinzón. Tuvo el título alternativo de "Los hinchas". La película se puede ver en YouTube.
- 1975: Los chantas
Esta producción fue filmada en Eastmancolor y contó con la dirección de José Martínez Suárez según su propio guion escrito en colaboración con Gius según el libro de Norberto Aroldi. Se estrenó el 3 de abril de 1975 y que tuvo como actores principales a Norberto Aroldi, Olinda Bozán, Alicia Bruzzo y María Concepción César. Además, Aníbal Di Salvo fue el director de fotografía. Aquí, Bonavena también hizo de él mismo.
¿Dónde se puede ver la serie 'Ringo: gloria y muerte'?
Esta serie se encuentra disponible en Star Plus y se estrenó en 2023. La misma refleja la vida del legendario boxeador Oscar "Ringo" Bonavena. Mezclando drama y suspenso, la producción relata su ascenso al estrellato, su paso por el mundo del espectáculo y su trágica muerte en Reno, Nevada