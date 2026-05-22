Ringo Bonavena frente a cámara: repasamos su olvidada etapa como actor

¿En qué películas apareció Ringo Bonavena?

Ringo Bonavena apareció en 3 películas que fueron estrenadas entre los años 60 y 70:

1966: Muchachos impacientes

Es una película de comedia musical con coproducción de Argentina y México, que fue dirigida por Julio Saraceni en base al guion de Alfredo Ruanova, y protagonizada por Simonette, Estela Molly, Raúl Lavié y Emily Cranz. Tuvo la participación especial de Bonavena, quien hizo de él mismo.

Muchachos impacientes Bonavena hizo de él mismo en la película "Muchachos impacientes".

1970: Pasión dominguera

Esta producción fue filmada en blanco y negro y contó con la dirección y el guión de Emilio Ariño, quien recibió colaboración de Gustavo Ghirardi. Se estrenó el 26 de febrero de 1970 y que tuvo como actores principales a Jorge Porcel, Luis Tasca, Fidel Pintos y Nathán Pinzón. Tuvo el título alternativo de "Los hinchas". La película se puede ver en YouTube.

1975: Los chantas

Esta producción fue filmada en Eastmancolor y contó con la dirección de José Martínez Suárez según su propio guion escrito en colaboración con Gius según el libro de Norberto Aroldi. Se estrenó el 3 de abril de 1975 y que tuvo como actores principales a Norberto Aroldi, Olinda Bozán, Alicia Bruzzo y María Concepción César. Además, Aníbal Di Salvo fue el director de fotografía. Aquí, Bonavena también hizo de él mismo.

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¿Dónde se puede ver la serie 'Ringo: gloria y muerte'?

Esta serie se encuentra disponible en Star Plus y se estrenó en 2023. La misma refleja la vida del legendario boxeador Oscar "Ringo" Bonavena. Mezclando drama y suspenso, la producción relata su ascenso al estrellato, su paso por el mundo del espectáculo y su trágica muerte en Reno, Nevada