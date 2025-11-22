Inicio Ovación Boxeo Ringo Bonavena
Impresionante

Cuándo será inaugurado el mural de Ringo Bonavena en Parque Patricios

Oscar Natalio Ringo Bonavena, una de las leyendas del boxeo argentino, tendrá su propio mural en Parque Patricios.

Por UNO
Ringo Bonavena tendrá un merecido homenaje.

Ringo Bonavena tendrá un merecido homenaje.

Oscar Natalio Ringo Bonavena tendrá su merecido homenaje. Una de las leyendas del boxeo argentino, tendrá su propio mural en Parque Patricios.

La obra será inaugurada el 26 de noviembre a las 19, aunque ya puede verse parcialmente terminada desde la vía pública. Está ubicada entre Avenida Caseros y Avenida Jujuy.

mural-bonavena
El mural de Ringo Bonavena va tomando forma.

El mural de Ringo Bonavena va tomando forma.

Ese barrio de Buenos Aires suma un nuevo reconocimiento para uno de los grandes íconos del deporte argentino.

Este mural se sumará a la estatua ubicada a pocos metros de la sede de Huracán e integrará la lista de homenajes recientes a “Ringo”, que también incluyen su serie de Netflix Ringo: gloria y muerte y la película Soy Ringo.

La presencia de Bonavena en las calles del barrio para los vecinos del lugar continúa siendo parte de la identidad local. Muchos de ellos lo recuerdan no solo por sus noches de gloria arriba del ring, sino también por su cercanía con la gente y su estilo inconfundible, que lo convirtió en un personaje querido más allá del boxeo.

mural-bonavena-1

El mural busca recuperar ese vínculo y mantener viva la figura de un ídolo que trascendió generaciones.

Los logros de Ringo Bonavena en el boxeo

Bonavena, quien fue campeón argentino de los pesados en 1965 tras vencer a Gregorio “Goyo” Peralta, protagonizó dos históricos combates frente a Joe Frazier y Muhammad Ali. Además, medios especializados lo consideraron el mejor peso pesado del mundo en 1968 y 1970.

Temas relacionados:

Más sobre Boxeo

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas