Cuándo será inaugurado el mural de Ringo Bonavena en Parque Patricios

Este mural se sumará a la estatua ubicada a pocos metros de la sede de Huracán e integrará la lista de homenajes recientes a “Ringo”, que también incluyen su serie de Netflix Ringo: gloria y muerte y la película Soy Ringo.

La presencia de Bonavena en las calles del barrio para los vecinos del lugar continúa siendo parte de la identidad local. Muchos de ellos lo recuerdan no solo por sus noches de gloria arriba del ring, sino también por su cercanía con la gente y su estilo inconfundible, que lo convirtió en un personaje querido más allá del boxeo.

mural-bonavena-1

El mural busca recuperar ese vínculo y mantener viva la figura de un ídolo que trascendió generaciones.

Los logros de Ringo Bonavena en el boxeo

Bonavena, quien fue campeón argentino de los pesados en 1965 tras vencer a Gregorio “Goyo” Peralta, protagonizó dos históricos combates frente a Joe Frazier y Muhammad Ali. Además, medios especializados lo consideraron el mejor peso pesado del mundo en 1968 y 1970.