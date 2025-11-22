El boxeo amateur hizo vibrar al Club Villa Seca y hay campeón Guantes de Oro

La grilla de peleas entre aficionados, incluyó dos peleas del selectivo para el Torneo Regional de Cadetes que se realizará próximamente en San Luis; tres pleitos con la Copa Ciudad de Maipú en juego, un título Mendocino, en los 55kg Cadetes; y dos enfrentamientos por Cuartos de Final del Guantes de Oro.

Embed - Final del Guantes de Oro con triunfo de Brian Tapia contra Cristian Ordoñez en los 69kg

Una de las peleas más vibrantes fue la que protagonizaron el lavallino David Vaquero y Emanuel Alonso, del gimnasio Chacón, en los 56kg Mayores.

Embed - Emanuel Alonso le ganó un peleón a David Baquero en Villa Seca, Maipú en los 56kg mayores

Las chicas demostraron su alto nivel técnico y su coraje sobre el cuadrilátero del Club Villa Seca. Allí se impuso la lasherina Aitana Pereyra, pupila de Pablo González, sobre la pequeña Valentina Silva, alumna de Armando Andrada en el Gimnasio Pablo Chacón, en la división de los 48kg Menores.

Embed - Aitana Pereyra y Valentina Silva brindaron una gran pelea en Villa Seca, con triunfo de la primera

Resultados del boxeo amateur en Club Villa Seca, Maipú

Categoría Mayores 64kg

Tomás Andrada GAb1 Facundo Cabero

(Andrada/La Primavera) (Chacón-Andrada)

Categoría Cadetes 55kg -Título Mendocino-

Bautista Vázquez GPP Diego Campos

(Villa Seca-Lucero) (Mpú-Aguirre)

Categoría Mayores 69kg -Final Guantes de Oro 2025-11-22

Brian Tapia GPP Cristian Ordóñez

(Pandolfino Box) (Chacón-Andrada)

Categoría Cadetes 60kg -Final Selectivo al Regional-

Jeremías López GPP Román Rubio

(Mgüe/Domínguez) (Acevedo/Zapata)

Categoría Mayores 75kg -Copa Ciudad de Maipú-

Facundo Ledesma GAb2 Alejandro Cuello

(Villa Seca-Lucero) (Pandolfino Box)

Categoría Mayores 49k -Copa Ciudad de Maipú-

Raúl Cruz GPP Isaak Olmedo

(Villa Seca-Lucero) (Bajinay/Zapata)

Categoría Mayores 56kg -Cuartos de Final Guantes de Oro-

Eric Mansilla GPP Mauricio Montaño

(Chacón-Andrada) (Pandolfino Box)

Categoría Juvenil 56kg -Copa Ciudad de Maipú-

Dimas Andrade GPP Gian Moorkejee

(Acevedo-Zapata) (Pandolfino Box)

Categoría Cadetes 54kg -Final Selectivo Regional-

Tiago Páez GPP Laureano Rodríguez

(LH/P. González) (Chacón-Andrada)

Categoría Cadetes 48kg -Copa Ciudad de Maipú-

Hernán Romero GPP Jonás Gómez

(Chacón-Andrada) (Arevalo-Zapata)

Categoría Mayores 56kg -Cuartos de Final Torneo Guantes de Oro-

Jonathan Morán GPP Kevin Carrizo

(Luján SC/D. Herrera) (LH-Natalie Zapata)

Categoría Mayores 56kg

Emanuel Alonso GPP David Baquero

(Chacón Andrada) (Lavalle/Guiñazú)

Categoría Menores 48kg

Aitana Pereyra GPP Valentina Silva

(LH/P. González) (Chacón-Andrada)

Categoría Juveniles 69kg

Uriel Cabrera GPP Oliver Humana

(Lavalle/Guiñazú) (Andrada/La Primavera)

Categoría Mayores 69kg

Matías Cisterna GPP Jeremías Millán

(Cisterna) (Chacón-Andrada)

Categoría Juveniles 64kg

Ángel Vega GPP Alexander Zárate

(Tyán.-Estrella) (LH-Zárate)